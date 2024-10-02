Офицер ВС РФ рассказал о создании укреплений в Курской и Белгородской областях

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В лесополосах и полях Курской и Белгородской областей создаются укрепительные сооружения. Об этом сообщил офицер армии России с позывным «Турист» в беседе с RT.
По словам военного, укрепления возводят инженерные части группировки «Север». Эти сооружения помогут российским силам продолжать контрнаступление в курском приграничье для освобождения российских земель от боевиков ВСУ.
По его словам, российские бойцы в этих укреплениях будут качественно скрыты от наблюдения вражеских сил.
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«Это вовсе не означает, что мы готовимся к обороне. Скорее даже наоборот, мы готовимся к наступлению и полному освобождению русской земли. Сапёр копает всегда — и в наступлении, и в обороне», — рассказал «Турист» в беседе с военкором RT Филиппом Прокудиным.
По его словам, российские бойцы в этих укреплениях будут качественно скрыты от наблюдения вражеских сил.
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Элина Позднякова