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В Курской области объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом в Telegram сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», – написал Смирнов.
До этого сообщалось об уничтожении БПЛА самолетного типа над Белгородской областью. В Минобороны РФ сообщали, что дежурные силы противовоздушной обороны пресекли попытку киевского режима атаковать российские территории.
Ранее обломки украинского дрона упали в Краснодарском крае на трансформаторную подстанцию. Объект был незначительно поврежден.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по защите мирных граждан от геноцида со стороны Киева.
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Никита Кротов