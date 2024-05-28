Обломки уничтоженного на подлете к Москве БПЛА упали на дом известного ученого

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В Подмосковье обломки сбитого БПЛА упали на дом ученого-психолога Андрея Копьева. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Об уничтожении беспилотника над Балашихой 27 мая сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
У дома после падения обломков повреждена кровля и частично обрушена задняя стена.
Ранее сообщалось, что дежурные средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью. Отмечается, что в районе 10:40 мск была пресечена попытка украинских войск произвести террористическую атаку с применением беспилотника самолётного типа по объектам на российской территории. В результате оперативной работы ПВО два дрона были уничтожены в небе над Белгородской областью.
На Украине предсказали коллапс экономики из-за мобилизации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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У дома после падения обломков повреждена кровля и частично обрушена задняя стена.
Ранее сообщалось, что дежурные средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью. Отмечается, что в районе 10:40 мск была пресечена попытка украинских войск произвести террористическую атаку с применением беспилотника самолётного типа по объектам на российской территории. В результате оперативной работы ПВО два дрона были уничтожены в небе над Белгородской областью.
На Украине предсказали коллапс экономики из-за мобилизации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова