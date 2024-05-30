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Минобороны: Силы ПВО сбили пять украинских БПЛА над Краснодарским краем

30 мая 2024, 08:17
Фото: istockphoto/Oselote

Фото: istockphoto/Oselote

Около 7 утра 30 мая пресечена очередная попытка террористической атаки киевского режима на российские регионы. Дежурными системами противовоздушной обороны уничтожены либо подавлены с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) пять беспилотников ВСУ над территорией Краснодарского края.


Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В оборонном ведомстве также уточнили, что все сбитые дроны были самолётного типа. Системы огневого поражения в составе сил ПВО отработали штатно и не допустили нанесения ударов БПЛА по объектам на территории РФ. На месте падения обломков беспилотников работают сотрудники аварийных служб.

Не умея добиться каких-либо успехов на поле боя, киевский режим всё чаще прибегает к террористическим методам, обстреливая и атакуя с помощью дронов мирные города и объекты на территории России. Например, Белгородская область уже несколько месяцев живёт в режиме прифронтового региона.

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«Скоро будет освобождён»: ВС РФ ведут активные бои в районе Часов Яра и Волчанска
Лавров: РФ будет рассматривать передачу Украине F-16 как сигнал в ядерной сфере
30 мая 2024, 08:38

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Россия будет рассматривать передачу Украине истребителей F-16 как сигнал Запада в ядерной сфере, с таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для РИА Новости.
О последних новостях с полей специальной военной операции расскажет редакция «Радио 1».

Наступление в Харьковской области


Наступление российской армии на Харьковском направлении слегка затихло. Оно стартовало в начале мая, ВС РФ активно освобождали один населённый пункт за другим. Как сообщало американское издание The Washington Post, уже за первые недели наступления ВС РФ освободили больше территорий, чем ВСУ за период контрнаступления минувшим летом.

В беседе с NEWS.ru военный обозреватель полковник в отставке Геннадий Алехин заявил, что наступление ВС РФ в Харьковской области вновь активизируется с прежней силой, когда будет освобождено село Липцы. Так ВС РФ смогу соединить линию наступления с Волчанским направлением и продвинуться дальше.

При этом ВС РФ продолжают вести ожесточённые бои с врагом в Волчанске. Как пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», в связи с острой нехваткой личного состава командование ВСУ для сдерживания наступления российских войск перебросило в город подразделения 101 отдельной бригады охраны Генштаба ВСУ. Подразделения 101 обро предприняли попытку контратаки и, понеся потери (около 20 человек), отошли на исходные позиции. Оставшиеся в городе группировки ВСУ продолжают удерживать высотные дома, где их уничтожают бойцы подразделения «Север».

Удар ракетами ATACMS по Крыму


Минувшей ночь ВСУ совершили крупную атаку на территории РФ в районе Крымского полуострова. Дежурными средствами ПВО уничтожены 8 оперативно-тактических ракет ATACMS над акваторией Азовского моря, а также 8 БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря около побережья Крымского полуострова.

Ракеты ATACMS передали Киеву западные союзники, запретив ВСУ бить ими по целям на территории РФ. Однако, эта атака далеко не первая, которую киевский режим совершил в обход договорённости с союзниками.

Угроза ядерной эскалации


Соединённые Штаты Америки разрешили союзникам передать Киеву истребители F-16. В США также заявили, что их специалисты лично участвуют в подготовке украинских пилотов, которые смогут управлять западными истребителями.

В ответ на это глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет рассматривать поставку истребителей F-16 Украине как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере, при этом данные самолеты будут уничтожаться так же, как и другое вооружение ВСУ, а их появление никак не изменит ситуацию на поле боя.

Лавров напомнил, что истребители F-16 долгое время являлись основным средством доставки в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО. По его словам, подобными действиями Запад показывает, что готов на всё.

Освобождение Часов Яра


Российские силы продолжают вести активные бои за освобождение Часов Яра. В разговоре с РИА Новости депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что город будет освобождён в ближайшее время.

«За Часов Яр, за южную сторону идут бои, но мы освобождаем, мы бережем наших бойцов для того, чтобы максимально было меньше потерь с нашей стороны. Я думаю, что в ближайшее время Часов Яр будет освобожден полностью», — прокомментировал ситуацию Водолацкий.

Как пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», ВС РФ успешно продвигаются на Покровском и Артемовском направлениях. На фланге Авдеевки ВС РФ продвинулись севернее и южнее Нетайлово на участке шириной до 2.12 км на глубину до 700 метров. Подтянув резервы начали атаки широким охватом в южном направлении, планируют обойти Невельское и подойти к балке севернее Красногоровки. На Часовярском направлении продолжаются бои восточнее Калиновки, за микрорайон «Канал», под Ивановским и в районе Клещеевки, где российские войска закрепились на восточной окраине Алебастрового ставка на участке шириной до 1 км.

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Семеро спецназовцев ГУР Минобороны Украины сдались в плен в районе Волчанска
Российские штурмовики пленили семерых спецназовцев ГУР МО Украины под Волчанском
30 мая 2024, 08:23

Фото: istock / IherPhoto

Штурмовые подразделения группировки войск «Север» в районе Волчанска Харьковской области взяли в плен четырех бойцов батальона «Сонечко», трех бойцов батальона ГУР Минобороны Украины «Братство», а также семерых пограничников. Об этом пишет ТАСС.
«Командование сказало мне с другим бойцом взять еды, воды, боеприпасов и на три дня зайти на опорник к пограничникам под Волчанском. 10 числа мы должны были сниматься, но приехало еще подкрепление из двух бойцов. Начался штурм, мы сдались в плен», — рассказал боец батальона «Братство».

По его словам, на опорнике было восемь пограничников и четверо солдат ГУР. В ходе штурма один пограничник и один солдат ГУР погибли. Он рассказал, что в начале боя получил ранение и спрятался в блиндаже, его приняли за погибшего. На следующей день российские военные нашли его и оказали первую помощь.

Боец батальона «Сонечко» сообщил, что с четырьмя сослуживцами находился в блиндаже. Они выполняли роль эвакуационной группы для погибших и раненых. В блиндаж попала граната. По его словам, он и его товарищи сдались, потому что там стало нечем дышать.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Бойцы ВСУ рассказали о судьбе ушедших на фронт добровольцами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Группа российских вертолётов сорвала ротацию ВСУ в зоне группировки «Север»
30 мая 2024, 08:03

Фото: istockphoto/Alex-S

Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил России нанесла огневое поражение подразделениям ВСУ и сорвала ротацию украинских военнослужащих в зоне ответственности группировки «Север».
Как сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ, в воздушной атаке участвовали разведывательно-ударный вертолёт Ка-52м «Аллигатор», транспортно-боевой вертолёт Ми-35м и многоцелевой вертолёт Ми-8. Удар по позициям неприятеля был нанесён с использованием неуправляемых авиационных 80-миллиметровых ракет С-8. Вертолёты работали на предельно малой высоте.

После выполнения боевой задачи и поражения намеченных целей экипажи вертолётов осуществили противоракетный манёвр с использованием систем бортовой обороны. Затем воздушные машины благополучно вернулись на аэродром базирования.

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Подполье сообщило об ударе в районе военного аэродрома в Староконстантинове
Подполье: ВС России ударили по району рядом с аэродромом в Староконстантинове
30 мая 2024, 07:38

Фото: istock / dr_evil

Удар пришелся по микрорайону, примыкающему к военному аэродрому, который используется военными, в Староконстантинове Хмельницкой области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
«Один из ударов пришелся в микрорайон «Вокзал-2», который примыкает к военному аэродрому», — сказал он.

Лебедев отметил, что складские помещения в том районе используются военными. После удара из города выехали минимум 7 машин скорой помощи.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Над Азовским и Черным морями за ночь сбили восемь ATACMS и беспилотников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Лавров назвал передачу Киеву F-16 сигналом НАТО в ядерной сфере
Лавров: РФ будет рассматривать передачу Украине F-16 как сигнал в ядерной сфере
30 мая 2024, 07:04

Фото: сайт Кремля

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ будет рассматривать поставку истребителей F-16 Украине как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что самолеты будут уничтожаться так же, как и другое вооружение Вооруженных сил Украины.

«Истребители F-16 долгое время являлись основным средством доставки в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО. Поэтому не можем не рассматривать поставку данных систем киевскому режиму как преднамеренное сигнальное действие НАТО в ядерной сфере», — отметил Лавров.

По его словам, поставка боевых истребителей F-16 никак не изменит ситуацию на линии фронта.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что на Украине предрекли распад НАТО из-за победы России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
30 мая 2024, 05:16

Фото: istock / Harry Wedzinga

Сирена воздушной тревоги звучит на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-ресурса оповещения населения министерства цифровой трансформации страны.
До этого сообщалось о взрывах в Харькове. Во время действия воздушной тревоги под удар попал объект критической инфраструктуры в одном из районов города.

Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года - через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

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#украина
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В Харькове повредили объект критической инфраструктуры
Мэр Харькова Терехов: в городе поврежден объект критической инфраструктуры
30 мая 2024, 05:06

Фото: istock / RamonCast

В Харькове во время действия воздушной тревоги под удар попал объект критической инфраструктуры в одном из районов города. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Телегам-канале.
Как утверждает градоначальник, на месте произошло возгорание. Какие-либо детали о поврежденном объекте не сообщаются.

До этого поступали сведения о серии взрывов в Харькове.

По состоянию на 3:00 мск 30 мая воздушная тревога объявлена в Киевской, Харьковской, Винницкой, Полтавской, Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Хмельницкой и Черновицкой областях Украины.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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Обстрел ВСУ оставил без света жителей двух сел в Белгородской области
Часть жителей двух сёл Белгородской области лишилась света после обстрела ВСУ
30 мая 2024, 04:09

Фото: istock / TebNad

Украинские военные обстреляли село Дорогощь Грайворонского городского округа Белгородской области, в результате чего оказалась повреждена линия электропередачи. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Телеграм-канале.
Пострадавших в результате обстрела нет.

Из-за повреждений ЛЭП жители двух населенных пунктов — Дорогощь и Смородино — остались частично без света.

По словам Гладкова, ликвидировать последствия аварийные бригады начнут после согласования с Минобороны России.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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При отражении ракетной атаки ВСУ в Керчи пострадали два парома
Два парома получили повреждения в Керчи при отражении ракетной атаки ВСУ
30 мая 2024, 03:31

Фото: istock / Wirestock

Два парома получили повреждения в Керчи от падения обломков ракет, которые сбили при отражении атаки Вооруженных сил Украины. Об этом проинформировал советник главы Крыма Олег Крючков в Телеграм-канале.
Пострадали два парома — автомобильный и железнодорожный. Крючков добавил, что повреждено остекление надстроек.

Среди моряков и гражданских жертв нет, отметил советник, ссылаясь на министра транспорта республики Николая Лукашенко.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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