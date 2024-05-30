Минобороны: Силы ПВО сбили пять украинских БПЛА над Краснодарским краем

Фото: istockphoto/Oselote
Около 7 утра 30 мая пресечена очередная попытка террористической атаки киевского режима на российские регионы. Дежурными системами противовоздушной обороны уничтожены либо подавлены с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) пять беспилотников ВСУ над территорией Краснодарского края.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В оборонном ведомстве также уточнили, что все сбитые дроны были самолётного типа. Системы огневого поражения в составе сил ПВО отработали штатно и не допустили нанесения ударов БПЛА по объектам на территории РФ. На месте падения обломков беспилотников работают сотрудники аварийных служб.
Не умея добиться каких-либо успехов на поле боя, киевский режим всё чаще прибегает к террористическим методам, обстреливая и атакуя с помощью дронов мирные города и объекты на территории России. Например, Белгородская область уже несколько месяцев живёт в режиме прифронтового региона.
Читайте также:
Над Балашихой сбили беспилотник
В Оренбургской области упал беспилотник
Силы ПВО в Брянской области сбили беспилотник ВСУ
Александр Бойцов