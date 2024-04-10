В Курской области украинский беспилотник убил двух детей

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Украинский дрон сбросил на автомобиль в Курской области взрывное устройство. В результате погибли три человека, включая двух детей, сообщил губернатора Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале 10 апреля.
«С украинского БПЛА было сброшено взрывное устройство на гражданский автомобиль в селе Апанасовка Кореневского района. К огромному несчастью, три человека, находившиеся в этот момент в машине, погибли, среди них двое детей», — написал Старовойт.В связи с этим глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших, добавив, что он разделяет с ними это огромное горе.
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