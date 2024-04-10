В Курской области украинский беспилотник убил двух детей

10 апреля все мусульмане отмечают праздник Ураза-Байрам. В этот день заканчивается священный месяц Рамадан, во время которого верующие отказывались от еды и питья до захода солнца. В пострадавшем от паводка Орске праздничный намаз прошёл на третьем этаже торгового комплекса на центральном рынке, так как Орская соборная мечеть находится в Старом городе, который сильно пострадал, об этом рассказал председатель приходского совета Орской соборной мечети Кунакбай Алкулов в беседе с редакцией «Ведомости».