Сбитый ещё зимой беспилотник обнаружили в Подмосковье

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В нескольких километрах от завода ЛиАЗ в Подмосковье обнаружен беспилотник. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что дрон нашли жители деревни Дуброво накануне утром. Это беспилотник самолётного типа, крылья которого имеют загнутые вверх кончики. Также на носу дрона есть антенна для передачи сигнала.
По предварительным данным, беспилотник произведён УкрСпецСистемой. Его сбили над Московской областью системой РЭБ ещё зимой.
Всё это время дрон пролежал в кустах в 300 метрах от частного жилого дома. Также недалеко от места обнаружения располагается завод ЛиАЗ, производящий автобусы для всей России.
В настоящее время территория оцеплена, на место прибудут сапёры.
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По предварительным данным, беспилотник произведён УкрСпецСистемой. Его сбили над Московской областью системой РЭБ ещё зимой.
Всё это время дрон пролежал в кустах в 300 метрах от частного жилого дома. Также недалеко от места обнаружения располагается завод ЛиАЗ, производящий автобусы для всей России.
В настоящее время территория оцеплена, на место прибудут сапёры.
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Анастасия Чинкова