Сбитый ещё зимой беспилотник обнаружили в Подмосковье

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что террористы ВСУ атаковали уникальный тренажёрный центр Запорожской АЭС. Об этом Рогов написал в своем Telegram-канале.