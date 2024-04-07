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ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью

МО: ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью
07 апреля 2024, 21:25
Фото: iStock/NiseriN

Фото: iStock/NiseriN

В Брянской области сбили украинский БПЛА самолетного типа. Об этом заявили в Минобороны РФ 7 апреля, передает РИА Новости.


«Вечером седьмого апреля, около 20:00 по московскому времени, была предотвращена новая попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием БПЛА самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что беспилотник был один и его удалось уничтожить средствами противовоздушной обороны над Брянской областью.

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Захарова призвала мировое сообщество отреагировать на акт ядерного терроризма Киева
07 апреля 2024, 19:58

Фото: Совет Федерации

Мировое сообщество, включая лидеров США, ФРГ и Франции, должно осознать и отреагировать на акт ядерного терроризма, совершенный Киевом против Запорожской АЭС.
Такое мнение в своем Telegram-канале высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Байден, Макрон, Шольц и остальные защитники живой природы отдают себе отчет в том, что их подопечные на Банковой могут от нее ничего не оставить? Мировое сообщество обязано осознать и отреагировать на акт ядерного терроризма со стороны киевского режима», — написала Захарова.
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На Украине назвали абсурдными обвинения в причастности к теракту в «Крокусе»
Глава ГУР Буданов* назвал абсурдными обвинения в причастности Киева к терактам
07 апреля 2024, 19:44

Кремль безосновательно обвиняет Украину в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле». С таким заявлением 7 апреля выступил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* в интервью немецкому телеканалу ARD.
Он отметил отсутствие у российских следователей каких-либо доказательств, связывающих исполнителей атаки с Киевом, и выразил мнение, что такие обвинения являются попыткой Москвы еще больше разжечь ненависть к Украине в России.

Кирилл Буданов* оценил процент россиян, поддерживающих проведение специальной военной операции, в 70 процентов. Он также отметил, что украинские власти не имеют никакого отношения к организации взрывов на трубопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

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*Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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При украинской атаке на ЗАЭС пострадали три сотрудника станции
Росатом: при украинской атаке на ЗАЭС пострадали три сотрудника
07 апреля 2024, 18:11

Фото: iStock/WangAnQi

Три сотрудника Запорожской АЭС были ранены в результате атаки ВСУ, передает РИА Новости со ссылкой на представителя Росатома.
Один из пострадавших находится в критическом состоянии, отметили в ведомстве.

Нападение произошло ранее 7 апреля. Украинские войск нанесли удар по куполу шестого энергоблока Запорожской АЭС.

По словам директора по коммуникациям станции Евгении Яшиной, атака была осуществлена при помощи беспилотника. Однако критических повреждений не зафиксировано, и радиационный фон не превышает естественных уровней.

Ранее в этот же день украинские беспилотники также обстреляли территорию ЗАЭС, цели их атаки оказались в районе столовой и грузового порта. Замечено, что за 20 минут до нападения беспилотника эксперты МАГАТЭ производили обычный обход данного участка.

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ПВО сбила 15 украинских беспилотников над Белгородской и Брянской областями
МО: ПВО сбила 15 украинских БПЛА над Белгородской и Брянской областями
07 апреля 2024, 17:57

Фото:iStock/Photoboyko

Над территориями Белгородской и Брянской областей были перехвачены и уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 7 апреля сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Согласно сообщению ведомства, действия произошли седьмого апреля около 16:00 по московскому времени, когда была предотвращена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием БПЛА на объекты в России.

Дежурные средства противовоздушной обороны осуществили перехват и уничтожение 15 украинских беспилотников над территориями Белгородской (12 БПЛА) и Брянской (3 БПЛА) областей.

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ВС РФ поразили хранилища топлива в Харькове
Подпольщик Лебедев заявил об ударе ВС РФ по хранилищам топлива в Харькове
07 апреля 2024, 17:34

Фото: iStock/ Zheka-Boss

Вооруженные силы России атаковали несколько топливных хранилищ в Харькове, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев передает РИА Новости.
Лебедев также утверждает, что в результате серии ударов по городу были повреждены склады и ангары, расположенные к востоку от местного аэропорта.

Помимо этого, он отметил, что система противовоздушной обороны Харькова в этот раз не среагировала на атаки Вооруженных сил России на территории города. Ранее украинское подполье сообщило об уничтожении противовоздушной обороны в Харькове.

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#пво
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Зеленский признал, что без помощи США Украина потерпит поражение в конфликте с Россией
07 апреля 2024, 17:06

Если Конгресс США не примет решение о выделении помощи Украине, то страна, по словам президента Владимира Зеленского, столкнется с поражением в текущем вооруженном конфликте с Россией.
Об этом Зеленский заявил в ходе онлайн-диалога с иностранными актерами, музыкантами, учеными и бизнесменами, которые собирали средства для помощи Киеву.

Видеозапись разговора была опубликована в Telegram-канале украинского лидера. Зеленский подчеркнул, что без поддержки Конгресса Украине будет сложно не только выиграть войну, но даже удержать свои позиции на передовой линии.

Ранее он также заявлял, что украинские вооруженные силы будут вынуждены отступать, если США не предоставят им необходимую военную помощь.

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Мэр Харькова рассказал о масштабных разрушениях энергосистемы
Мэр Харькова Терехов заявил о масштабных разрушениях энергосистемы города
07 апреля 2024, 16:47

Энергосистема Харькова была серьезно повреждена в результате ударов со стороны Вооруженных сил России.
Об этом заявил мэр города Игорь Терехов сообщил в ходе всеукраинского телемарафона.

Он отметил, что хотя критическая инфраструктура восстановлена, поставка электричества в жилые дома осуществляется по графику, который не всегда может быть соблюден из-за недостатка напряжения.

Терехов также добавил, что в городе частично возобновлена работа электротранспорта: метрополитен функционирует с интервалом в 20 минут, сокращаясь до 10–12 минут в часы пик.

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В ГУР Украины пригрозили расширить географию ударов по российским НПЗ
Представитель ГУР Украины Юнусов: география ударов по российским НПЗ расширится
07 апреля 2024, 15:33

Фото: iStock/Photofex

Диверсии на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) стали эффективным способом нанесения ущерба энергетической инфраструктуре России, поэтому Украина планирует расширить географию таких атак.
Представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юнусов пригрозил продолжить удары по российским энергетическим объектам.

«Ущерб там вполне закономерен. И география этих атак тоже будет расширяться», — отметил он, подчеркнув, что в Украине НПЗ рассматривают как военные объекты.
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Глава МИД Украины Кулеба: Российские авиабомбы регулярно уничтожают позиции ВСУ
07 апреля 2024, 15:28

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Российские авиационные бомбы наносят большой урон и регулярно уничтожают позиции ВСУ. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
В интервью изданию The Financial Times глава украинского МИД признал, что атаки российских войск с использованием авиабомб происходят массово и регулярно. По словам Кулебы, от этих снарядов невозможно укрыться, так как тяжёлые боеприпасы типа ФАБ-500 легко разрушают блиндажи в несколько накатов. Поэтому единственным способом защититься от этого оружия является сбить бомбардировщик, что совсем непросто сделать, заключил министр.

Военно-космические силы России активно применяют в зоне спецоперации авиабомбы, оснащённые универсальными модулями планирования и коррекции. Такая модернизация позволяет российским самолётам наносить удары по укреплениям ВСУ, не попадая под огонь систем ПВО противника.

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