ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью

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В Брянской области сбили украинский БПЛА самолетного типа. Об этом заявили в Минобороны РФ 7 апреля, передает РИА Новости.
«Вечером седьмого апреля, около 20:00 по московскому времени, была предотвращена новая попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием БПЛА самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении ведомства.Отмечается, что беспилотник был один и его удалось уничтожить средствами противовоздушной обороны над Брянской областью.
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Артем Кузьмин