Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

Фото: Минобороны РФ
Дежурные средства противовоздушной обороны поразили беспилотный летательный аппарат самолетного типа в Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны РФ в Телеграм-канале.
По информации ведомства, попытка атаки с помощью БПЛА со стороны Украины произошла 8 апреля в 23:00 по московскому времени.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
До этого сообщалось, что Вооруженные силы РФ ударили по складу беспилотников ВСУ в Запорожье из ОТРК «Искандер». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
До этого сообщалось, что Вооруженные силы РФ ударили по складу беспилотников ВСУ в Запорожье из ОТРК «Искандер». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак