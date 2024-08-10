В Курской области усилили контроль радиационных и химических рисков

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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России усилило мониторинг радиационных, химических и биологических рисков в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Отмечается, что в настоящее время агентство выполняет целый спектр различных работ в этом регионе. В их задачи входят как оказание медицинской помощи пострадавшим, так и проведение радиационных, химических и биологических исследований.
Результаты первого проведённого исследования показывают, что в воздухе нет опасных веществ, а уровень гамма-излучения находится в пределах допустимой нормы.
Ранее сообщалось, что Курская АЭС работает в штатном режиме, также продолжается строительство АЭС-2.
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Результаты первого проведённого исследования показывают, что в воздухе нет опасных веществ, а уровень гамма-излучения находится в пределах допустимой нормы.
Ранее сообщалось, что Курская АЭС работает в штатном режиме, также продолжается строительство АЭС-2.
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Анастасия Чинкова