Мировая угроза: безрассудные действия Украины опасны не только для Курской АЭС

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Безрассудные действия Украины угрожают не только Курской АЭС, но и всей мировой атомной энергетике. Об этом сообщило постоянное представительство России при ООН в Вене.
В настоящее время не зафиксировано прямых обстрелов Курской АЭС и энергетической инфраструктуры России. Однако ВСУ уже ударили по городу Курчатов в Курской области, после чего там отключилось всё электричество.
Опасность сохраняется, и она грозит не только российской атомной электростанции в приграничном регионе, но и всей мировой атомной энергетике, заключили в постпредстве.
Ранее в пятницу сообщалось, что Курчатов остался без света после падения осколков украинского беспилотника на электроподстанцию.
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Опасность сохраняется, и она грозит не только российской атомной электростанции в приграничном регионе, но и всей мировой атомной энергетике, заключили в постпредстве.
Ранее в пятницу сообщалось, что Курчатов остался без света после падения осколков украинского беспилотника на электроподстанцию.
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Анастасия Чинкова