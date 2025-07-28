В Курской области восстановили разрушенный после теракта путепровод

28 июля 2025, 19:42

Фото: istockphoto/N-sky

Путепровод, разрушенный после диверсии в июне, восстановили в Курской области. В РЖД сообщили об открытии движения на участке Остапово — Михайловский Рудник.





Отмечено, что искусственный объект возвели в кратчайшие сроки. Строительство началось в конце июня, когда завершилось проектирование, и велось круглосуточно. В работах задействовали свыше 120 человек и 12 единиц тяжелой техники.





«РЖД построили новый однопутный путепровод и открыли движение на участке Остапово — Михайловский Рудник в Курской области. Старый был разрушен в результате диверсии на железной дороге 1 июня 2025 года», — сказано в публикации.

