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ВС РФ создали надёжное кольцо окружения ВСУ в Курской области, заявил Путин

25 октября 2024, 21:04
Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

ВС РФ создали надёжное кольцо окружения ВСУ в Курской области. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, которое показали в эфире телеканала «Россия 24».
Глава государства отметил, что российские военные общими усилиями создали достаточно надёжное кольцо окружение, которое сейчас постепенно сжимают. В настоящее время бойцы уже приступили к ликвидацию группировки ВСУ, вторгшейся на территорию России.

Путин подчеркнул, что две недели назад 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота взломала оборону ВСУ на расстоянии 10 километров от госграницы, после чего начала движение вдоль неё.



Затем, чтобы закрепить успех, они подключили другие подразделения ВС РФ, в частности, 810-ю бригаду морской пехоты Черноморского флота и несколько подразделений воздушно-десантных войск (ВДВ).

По словам президента, ВСУ пытаются деблокировать это окружение, однако их попытки не имеют успеха. В связи с этим выросло число украинских военных, принявших решение спастись, сдавшись в плен.

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#курская область
#сво
ПВО сбила девять беспилотников над Курской и Орловской областями
25 октября 2024, 20:52

Фото: iStock/vadimrysev

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили девять беспилотников над Курской и Орловской областями в пятницу. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что 25 октября в период с 18:35 до 19:50 по московскому времени дежурными средствами ПВО пресечена попытка украинских войск совершить террористическую атаку с применением беспилотников самолётного типа по объектам на территории России.

В общей сложности ПВО сбили девять беспилотников: пять над Курской области и четыре над Орловской.

Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили собственный редчайший беспилотник Hawk. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#минобороны рф
#пво
#беспилотник
#курская область
#орловская область
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В ВСУ подтвердили прорыв российских сил в ДНР
ВС РФ прорвали оборону ВСУ в селе Вишневое у Селидово
25 октября 2024, 19:11

Фото: iStock/SergeyVButorin

Армия России прорвала оборону ВСУ в населенном пункте Вишневое в Донецкой народной республике. Об этом сообщил боец батальона «Айдар»* ВСУ Станислав Бунятов с позывным «Осман». Его слова приводит украинское издание «Страна».
«Армия РФ прорвалась в Вишневое, что западнее Селидово», — сообщает Бунятов.

По его словам, ВСУ оказались там в критической ситуации.

По данным издания, британская разведка уже подтвердила, что войска РФ уже закрепились в центре Селидово. При этом российские военные каналы пишут, что бои идут уже за западную часть города.

Боевики ВСУ пытаются выйти из Селидова на красноармейском (покровском) направлении, теряя при этом большое число личного состава.

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#военные
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#всу
#рф
#разведка
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В Клину увековечили память погибшего бойца СВО Анатолия Зотева
25 октября 2024, 19:04

Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин

В Клину открыли памятную доску в честь погибшего в зоне спецоперации бойца Анатолия Зотева. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Доска появилась при въезде на территорию автоколонну, где командир мотострелковой роты работал до последнего дня своей мирной жизни. В сентябре 2022 года Зотева мобилизовали. Боец взял позывной «Клин».
«Муж уже служил в горячих точках на второй чеченской войне и во время абхазского конфликта. В январе прошлого года на поле боя сложилась непростая ситуация, и мой Анатолий прямо на месте разработал план, чтобы не было потерь, чтобы спасти ребят. Он всё правильно рассчитал. И бойцы зашли на заданную территорию, и при этом – ни одного убитого и ни одного раненого», – рассказала вдова бойца Светлана Зотева.
А в мае 2023 года Анатолий погиб на Сватовском направлении при выполнении боевого задания. За храбрость капитана посмертно наградили орденом Мужества.
«Пример наших героических ребят служит не только примером любви и преданности Родине. Он учит будущие поколения одному из главных и ценных качеств – армейской дружбе, которую нельзя ничем заменить. Можно только подставить плечу товарищу и закрыть его грудью», – сказала глава городского округа Клин Алёна Сокольская.
Алексей Дашковский специально приехал из Москвы на открытие памятной доски. Его 23-летний сын Владислав погиб в том же бою, что и Анатолий Зотев.

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#подмосковье
#московская область
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Во Франции призвали к скорейшему завершению конфликта на Украине
25 октября 2024, 18:56

Фото: istockphoto/SimonLukas

Конфликт на Украине несёт необратимые и крайне неприятные последствия для всех стран, входящих в Евросоюз. Поэтому необходимо его завершить, причём сделать это следует как можно скорее.
Об этом заявил лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян. Своё предложение по преодолению украинского кризиса он опубликовал на странице в социальной сети Х.

«Необходимо срочно выйти из этой разрушительной спирали и восстановить мир посредством дипломатии», — написал политик.

Дюпон-Эньян подчеркнул, что противостояние России и Украины несёт непоправимые последствия для всей Европы: энергетический кризис, галопирующая инфляция, внутренние социальные проблемы, дипломатическая напряжённость и ослабление всеобщей безопасности.

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#россия
#украина
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В ВСУ призвали готовиться к обороне Днепропетровской области
25 октября 2024, 18:35

Фото: iStock/Silent_GOS

Замкомандира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин призвал готовить к обороне Днепропетровскую область. Его слова приводит украинское издание «Страна».
«Готовить к обороне Днепропетровскую область нужно сегодня. Мы не должны постоянно двигаться от города к городу, параллельно с этим наскоро готовя эти города к обороне. Все это нужно планировать, и строить прочную линию обороны раньше времени», — написал военный ВСУ.

По его словам, нельзя ждать, пока линия фронта достигнет очередного населенного пункта.

Таким образом, он отметил, что с учетом ситуации в Селидово и Красноармейске (Покровске), Днепропетровскую область нужно готовить к обороне уже сейчас.

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#видео
#всу
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ВСУ пытаются бежать из Селидово, теряя большое число личного состава
25 октября 2024, 18:21

Фото: iStock/Jakub Laichter

Боевики ВСУ пытаются выйти из Селидова на красноармейском (покровском) направлении, теряя при этом большое число личного состава. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
«Противник не прекращает попыток спасти остатки личного состава селидовской группировки, наращивая темпы бегства из города. Выходят группами по простреливаемым дорогам, теряют там большое количество людей», — говорится в сообщении.

Ранее директор украинской информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец признал, что подразделениям ВСУ придётся оставить Селидово на Покровском (Красноармейском) направлении в ДНР.

По его словам, оставление этого населённого пункта, которое выглядит неизбежным, даст важное преимущество российским войскам. Эксперт пояснил, что сейчас осталась только одна дорога, по которой можно осуществлять снабжение группировки ВСУ в Селидово, да и та находится под огнём.

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Минобороны показало видео со взрывом танка ВСУ в Курской области
25 октября 2024, 18:12

Фото: iStock/dr_evil

Минобороны России представило кадры со взрывом украинского танка в Курской области. Видео представлено в Telegram-канале РИА Новости.
Отмечается, что экипаж машины пытался прорваться к одному из населённых пунктов региона. Однако точным ударом беспилотника ВС РФ удаётся уничтожить танк и не допустить вторжения украинских военных в село.


На представленных кадрах видно, как дрон полетает к боевой машине, после чего раздаётся сильный взрыв. Осколки танка, включая танковую башню, разлетаются в стороны.

Ранее в этот день сообщалось, что российские войска предотвратили попытку ВСУ прорваться через границу в районе населённого пункта Новый Путь в Курской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#вс рф
#сво
#танки
#курская область
#минобороны рф
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СБУ устроила облаву на администраторов пабликов о раздаче повесток по Украине
25 октября 2024, 17:59

Фото: iStock/Yingko

СБУ устроила массовую облаву на администраторов пабликов и блогеров, которые публиковали перемещение сотрудников ТЦК и эпизоды мобилизации на Украине.
«Служба безопасности и Национальная полиция задержали 19 администраторов и корреспондентов Telegram-каналов, которые пытались сорвать мобилизацию и публиковали локации ВСУ», — говорится в Telegram-канале украинского ведомства.
Кроме того, их обвиняют в распространении фейковых сообщений об украинских военных и представителях ТЦК.

Уточняется, что 14 человек задержали в Хмельницкой области, четыре — в Киеве, и одного – в Винницкой области. Им грозит до восьми лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что три сотрудника Голосеевского районного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата — прим. ред.) помогали тем, кто уклоняется от воинской службы, оформить фиктивные документы. Разумеется, они делали это не из альтруистических побуждений, а за вознаграждение, причём немалое.

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#документы
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#всу
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Снайпер Росгвардии уничтожил укрывшегося в здании боевика ВСУ в Курской области
25 октября 2024, 17:25

Фото: iStock/zabelin

Снайпер Росгвардии одним выстрелом ликвидировал боевика ВСУ, засевшего в здании, во время штурма одного из населенных пунктов, оккупированного украинскими силами в Курской области.
Уточняется, что снайпер специального подразделения Росгвардии прикрывал действия штурмовиков в одном из населенных пунктов курского приграничья. Он сумел определить местоположение боевика ВСУ по вспышкам от огня и точным выстрелом ликвидировал его.
«В нашем деле главное — скрытность, интуиция, выдержка. В данной ситуации противник не смог проявить выдержку, открыл огонь, обозначил себя и был уничтожен», — приводятся слова снайпера в Telegram-канале ведомства.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российским военным удалось предотвратить попытку прорыва украинских бойцов в направлении населённого пункта Новый Путь. В результате этого противник понёс потери в числе около 15 человек личного состава убитыми и ранеными. Также были уничтожены две боевые бронированные машины. А один украинский военнослужащий сдался в плен.

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#минобороны рф
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#сво
#всу
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