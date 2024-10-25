ВС РФ создали надёжное кольцо окружения ВСУ в Курской области, заявил Путин

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)
ВС РФ создали надёжное кольцо окружения ВСУ в Курской области. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, которое показали в эфире телеканала «Россия 24».
Глава государства отметил, что российские военные общими усилиями создали достаточно надёжное кольцо окружение, которое сейчас постепенно сжимают. В настоящее время бойцы уже приступили к ликвидацию группировки ВСУ, вторгшейся на территорию России.
Путин подчеркнул, что две недели назад 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота взломала оборону ВСУ на расстоянии 10 километров от госграницы, после чего начала движение вдоль неё.
Затем, чтобы закрепить успех, они подключили другие подразделения ВС РФ, в частности, 810-ю бригаду морской пехоты Черноморского флота и несколько подразделений воздушно-десантных войск (ВДВ).
По словам президента, ВСУ пытаются деблокировать это окружение, однако их попытки не имеют успеха. В связи с этим выросло число украинских военных, принявших решение спастись, сдавшись в плен.
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Путин подчеркнул, что две недели назад 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота взломала оборону ВСУ на расстоянии 10 километров от госграницы, после чего начала движение вдоль неё.
Затем, чтобы закрепить успех, они подключили другие подразделения ВС РФ, в частности, 810-ю бригаду морской пехоты Черноморского флота и несколько подразделений воздушно-десантных войск (ВДВ).
По словам президента, ВСУ пытаются деблокировать это окружение, однако их попытки не имеют успеха. В связи с этим выросло число украинских военных, принявших решение спастись, сдавшись в плен.
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Анастасия Чинкова