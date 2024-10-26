РКК назвал количество запросов на поиск пропавших без вести в Курской области

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Председатель российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук сообщил, что организация получила 5,6 тысячи заявок на поиск пропавших без вести в Курской области, передает РИА Новости.
По его словам, в настоящее время найдено 1088 человек. Савчук пояснил, что пропавших ищут по тем данным, которые есть в распоряжении РКК.
Специалисты организации сверяются с пунктами временного размещения, с иными некоммерческими и медицинскими организациями. Уточняется, что на сайте РКК имеется форма, которую можно заполнить для запроса, а также доступен телефон горячей линии.
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