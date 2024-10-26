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Российские силы продвинулись вперед у Шахтерского в Донецкой народной республике, рассказал ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Чиновник пояснил, что в прошлом году боевики ВСУ пользовались Шахтерским «для так называемого контрнаступления, и это серьезный успех на данном направлении».
Россия продолжает спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с конца февраля 2022 года. Как отмечали в Кремле, СВО будет завершена, когда РФ достигнет всех поставленных целей.
Ранее в Минобороны РФ назвали количество уничтоженных за ночь украинских дронов над российскими регионами. Речь шла о приграничных территориях.
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Россия продолжает спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с конца февраля 2022 года. Как отмечали в Кремле, СВО будет завершена, когда РФ достигнет всех поставленных целей.
Ранее в Минобороны РФ назвали количество уничтоженных за ночь украинских дронов над российскими регионами. Речь шла о приграничных территориях.
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Никита Кротов