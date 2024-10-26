Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Рогов: бойцы ВС РФ продвинулись вперед у Шахтерского в ДНР

Рогов: бойцы ВС РФ продвинулись вперед у Шахтерского в ДНР

26 октября 2024, 10:11
Фото: istockphoto/fortton

Фото: istockphoto/fortton

Российские силы продвинулись вперед у Шахтерского в Донецкой народной республике, рассказал ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Чиновник пояснил, что в прошлом году боевики ВСУ пользовались Шахтерским «для так называемого контрнаступления, и это серьезный успех на данном направлении».

Россия продолжает спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с конца февраля 2022 года. Как отмечали в Кремле, СВО будет завершена, когда РФ достигнет всех поставленных целей.



Ранее в Минобороны РФ назвали количество уничтоженных за ночь украинских дронов над российскими регионами. Речь шла о приграничных территориях.

Читайте также:

Мать российского военнопленного рассказала, как за жизнь сына ВСУ требуют деньги

Заочно арестованный наемник из США оскорблял россиян в соцсетях

Минобороны сообщило об уничтожении техники ВСУ на одном из направлений
#мир
#россия
#украина
#днр
#война
#сво
#конфликт
#вс рф
#новости
#владимир рогов
Электроника американского дрона попала в распоряжение российских специалистов
БПЛА RQ-20 Puma производства США попал в распоряжение российских специалистов
26 октября 2024, 10:18

Фото: iStock/rancho_runner

Электроника беспилотника RQ-20 Puma американского производства попала в распоряжение российских специалистов. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на инженера по противодействию БПЛА.
Утверждается, что российским специалистам группы противодействия БПЛА удалось посадить RQ-20 Puma, не повредив его аппаратуру и электронику. Согласно информации агентства, в одном квадрате с американским дроном в воздухе также находился беспилотный летательный аппарат «Баба Яга», который был сбит из стрелкового оружия.

После осмотра беспилотника было установлено, что он снабжен ретранслятором Starlink и системой сброса с несколькими боеприпасами.

Ранее сообщалось, что специалисты российского Центра комплексных беспилотных решений сконструировали FPV-дрон «Судного дня». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Заочно арестованный наемник из США оскорблял россиян в соцсетях

Минобороны сообщило об уничтожении техники ВСУ на одном из направлений

Кандидат в вице-президенты США сделал серьёзное признание об Украине
#сша
#дрон
#бпла
#аппарат
#специалисты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Над регионами РФ за ночь уничтожили 17 украинских БПЛА
ПВО сбила 17 БПЛА над Брянской, Белгородской, Курской и Орловской областями
26 октября 2024, 08:37

Фото: iStock/e-crow

Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 17 украинских дронов над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что восемь вражеских беспилотников были ликвидированы или перехвачены над территорией Брянской области, четыре — над территорией Белгородской, три —над территорией Курской и два — над территорией Орловской области. Иных подробностей в российском оборонном ведомстве не привели.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Читайте также:

Минобороны сообщило об уничтожении техники ВСУ на одном из направлений

ВС РФ создали надёжное кольцо окружения ВСУ в Курской области, заявил Путин

ПВО сбила девять беспилотников над Курской и Орловской областями
#вс рф
#дрон
#беспилотник
#всу
#спецоперация
#минобороны рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мать российского военнопленного рассказала, как за жизнь сына ВСУ требуют деньги
Мать пленного военнослужащего рассказала об угрозах и вымогательстве денег ВСУ
26 октября 2024, 07:53

Фото: iStock/Olena_Z

Мать попавшего в украинский плен российского военнослужащего Николая Шепилова Валентина заявила, что украинские боевики вымогают деньги, угрожая убить ее сына. Об этом информирует РИА Новости.
Женщина рассказала, что после попадания в плен уроженец Луганска попросил у матери отправить фотографию оставшегося у него украинского паспорта, так как иначе «его убьют». После этого Николай по этой же причине стал требовать у Валентины деньги.

Однако сумму и цели военнопленный не назвал. Уточняется, что во время разговора на фоне была слышна русская речь, однако кто это был, женщина не знает.

После Валентина узнала, что украинцы вымогают у нее средства «за убитых солдат ВСУ», за квадрокоптер, который подбил ее сын, и за то, что взявшие его в плен якобы всю ночь «возили его по больничкам».

Читайте также:

Заочно арестованный наемник из США оскорблял россиян в соцсетях

Минобороны сообщило об уничтожении техники ВСУ на одном из направлений

ВСУ пытаются бежать из Селидово, теряя большое число личного состава
#деньги
#всу
#солдат
#сын
#вс рф
#плен
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Заочно арестованный наемник из США оскорблял россиян в соцсетях
Участвовавший в атаке в Курской области наемник из США Ребар оскорблял россиян
26 октября 2024, 07:26

Фото: iStock/Im Yeongsik

Заочно арестованный российским судом наемник из США Дэниэл Бернард Ребар, который принимал участие в атаке в Курской области, оскорблял россиян и превозносил украинцев в соцсетях, передает РИА Новости.
Американец активно публикует видео, на которых призывает оказывать поддержку украинской армии. На одном из роликов Ребар признается, что находится на украинской территории уже три года. Уточняется, что наемник также превозносит украинцев и называет их идеальными.

При этом наемник отрицательно относится к гражданам России. По его словам, он часто «применяет к российскому народу термин "лягушка"». Уточняется, что в соцсетях мужчина публикует фотографии, судя по всему, сделанные на территории РФ.

Читайте также:

Американский наёмник Ребар заочно арестован судом за преступления в Курской области

ВС РФ создали надёжное кольцо окружения ВСУ в Курской области, заявил Путин

Минобороны сообщило об уничтожении техники ВСУ на одном из направлений
#видео
#мужчина
#всу
#наемник
#рф
#курская область
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны сообщило об уничтожении техники ВСУ на одном из направлений
МО РФ: расчет РСЗО «Град» уничтожил украинскую технику на купянском направлении
26 октября 2024, 06:40

Фото: iStock/Dragunov1981

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили украинскую военную технику и группы пехоты в зоне спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную от Министерства обороны РФ.
По данным ведомства, на купянском направлении личный состав и автомобильные группы противника были уничтожены расчетами реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».

Ранее в Минобороны заявили, что российские десантники подбили западное вооружение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Разведка с помощью беспилотных летательных аппаратов подтвердила наличие замаскированной пушки с экипажем в глубине территории, контролируемой украинской армией на правом берегу Днепра.

Читайте также:

Жительница Суджи рассказала, что при вторжении ВСУ били по городу из РСЗО

Концлагеря, изнасилования и убийства: Жуткая правда о преступлениях ВСУ в российском приграничье

Боец ВСУ на допросе признался в расстреле троих российских пленных
#всу
#украина
#минобороны рф
#бпла
#рсзо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Киеве прогремела серия взрывов
ТСН: в Киеве прогремела новая серия взрывов
26 октября 2024, 03:06

Фото: iStock/Leonid Ikan

В Киеве снова прогремели взрывы. Об этом сообщил телеканал ТСН в Telegram-канале.
Информация о взрывах появилась в эфире в 0:26 по московскому времени. Спустя две минуты в столице Украины вновь раздались взрывы. Местные власти пока не комментируют ситуацию.

Вечером в пятницу, 25 октября, в Киеве также прозвучали взрывы. Они произошли во время действия режима чрезвычайной ситуации. Мэр города Виталий Кличко заявил, что взрыв произошел в Соломенском районе.

Позднее выяснилось, что в один из домов залетел беспилотник. В результате начался пожар.

Читайте также:

В порту Одессы начался пожар после удара «Искандером»

В Ростове-на-Дону произошел взрыв на машиностроительном заводе

Прокуратура Тамбова проведет проверку в связи со взрывом бытового газа в доме
#киев
#взрыв
#мэр
#беспилотник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Американский наёмник Ребар заочно арестован судом за преступления в Курской области
Наёмник из США Ребар заочно арестован судом за преступления под Курском
25 октября 2024, 22:24

Фото: iStock/ FabrikaCr

Российский суд заочно арестовал наёмного военного из США за преступления в Курской области.
Американский наёмник Дэниел Бернард Ребар вместе с вооруженными силами Украины вторгся на территорию Курской области, сообщают «Риа Новости».

«По ходатайству следователя ГВСУ СК РФ суд избрал (заочно) наемнику США Бернарду Ребару меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказали в пресс-службе СК РФ.

Гражданин США заочно обвиняется в наёмничестве, совершении теракта, покушении на убийство двух или более лиц, а также лиц, осуществляющих служебную деятельность, совершенных орггруппой, общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти, убийстве, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, незаконном пересечении границы и совершения иных преступлений под Курском.

Ранее СК РФ сообщал, что Ребар вместе с другими наёмниками в начале сентября незаконно проникли на территорию России.

Читайте также:

В России заочно осуждён наёмник из Грузии за участие в боях на стороне ВСУ

Польский наемник проклял боевиков ВСУ в предсмертной записке

Удар по ВСУ в Курской области, бои под Суджей, продвижение под Покровском: последние новости СВО
#суд
#сша
#убийство
#жизнь
#ск рф
#новости
#сво
#всу
#наемник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ создали надёжное кольцо окружения ВСУ в Курской области, заявил Путин
25 октября 2024, 21:04

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

ВС РФ создали надёжное кольцо окружения ВСУ в Курской области. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, которое показали в эфире телеканала «Россия 24».
Глава государства отметил, что российские военные общими усилиями создали достаточно надёжное кольцо окружение, которое сейчас постепенно сжимают. В настоящее время бойцы уже приступили к ликвидацию группировки ВСУ, вторгшейся на территорию России.

Путин подчеркнул, что две недели назад 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота взломала оборону ВСУ на расстоянии 10 километров от госграницы, после чего начала движение вдоль неё.

Затем, чтобы закрепить успех, они подключили другие подразделения ВС РФ, в частности, 810-ю бригаду морской пехоты Черноморского флота и несколько подразделений воздушно-десантных войск (ВДВ).

По словам президента, ВСУ пытаются деблокировать это окружение, однако их попытки не имеют успеха. В связи с этим выросло число украинских военных, принявших решение спастись, сдавшись в плен.

Читайте также:

ВС РФ предотвратили попытку ВСУ прорваться через границу в Курской области

Путин высказался об окружении ВСУ в Курской области

Путин: ВСУ потеряли управление окруженными силами в Курской области
#владимир путин
#россия
#вс рф
#всу
#украина
#курская область
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ПВО сбила девять беспилотников над Курской и Орловской областями
25 октября 2024, 20:52

Фото: iStock/vadimrysev

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили девять беспилотников над Курской и Орловской областями в пятницу. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что 25 октября в период с 18:35 до 19:50 по московскому времени дежурными средствами ПВО пресечена попытка украинских войск совершить террористическую атаку с применением беспилотников самолётного типа по объектам на территории России.

В общей сложности ПВО сбили девять беспилотников: пять над Курской области и четыре над Орловской.

Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили собственный редчайший беспилотник Hawk. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Минобороны показало видео со взрывом танка ВСУ в Курской области

ВС РФ предотвратили попытку ВСУ прорваться через границу в Курской области

ВС РФ бомбой ФАБ-3000 уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР
#минобороны рф
#пво
#беспилотник
#курская область
#орловская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье ищет медработников