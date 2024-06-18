В Кузбасе оштрафовали чиновников, неправильно ответивших на обращение граждан

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В Мариинске городской суд вынес решение о штрафе в размере 5000 рублей для двух городских чиновников: начальника территориального управления и начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи.
Их наказали за то, что они не должным образом ответили на обращение местного жителя.
В апреле 2024 года мировой судья рассмотрел иск, связанный с нарушением порядка рассмотрения обращений граждан со стороны муниципальных служащих. Причиной разбирательства стало обращение горожанина по поводу ремонта и содержания дорог в Мариинске.
Чиновники обжаловали решение мирового судьи в городском суде, однако их апелляция была отклонена. Суд подтвердил, что должностные лица не рассмотрели обращения гражданина всесторонне и не дали ему ответы на все поставленные вопросы. В результате жалобы должностных лиц были оставлены без удовлетворения, а решение мирового судьи — без изменения.
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В апреле 2024 года мировой судья рассмотрел иск, связанный с нарушением порядка рассмотрения обращений граждан со стороны муниципальных служащих. Причиной разбирательства стало обращение горожанина по поводу ремонта и содержания дорог в Мариинске.
«Как было установлено в ходе рассмотрения дел об административных правонарушениях, ответы на эти обращения были представлены не в полном объёме: часть доводов заявителя не были рассмотрены по существу», — сообщает Сiбдепо, со ссылкой на пресс-службу Мариинского городского суда.
Чиновники обжаловали решение мирового судьи в городском суде, однако их апелляция была отклонена. Суд подтвердил, что должностные лица не рассмотрели обращения гражданина всесторонне и не дали ему ответы на все поставленные вопросы. В результате жалобы должностных лиц были оставлены без удовлетворения, а решение мирового судьи — без изменения.
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Мира Полтева