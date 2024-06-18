Госдума запретит продажу энергетиков детям

Фото: сайт Кремля
Госдума сегодня рассмотрит в первом чтении законопроект о запрете продажи энергетиков детям. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что вред энергетических напитков доказан врачами. Их бесконтрольное употребление повышает риск развития сахарного диабета, гипертонии, сердечно-сосудистых, а также других заболеваний. Володин добавил, что о необходимости введения этих мер просят учителя и родители.
Сообщается, что норма о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним начнёт действовать с 1 сентября 2024 года. Это должно защитить здоровье детей, а также оградить молодёжь от пагубных привычек, добавил председатель ГД.
Ранее Володин сообщал, что в Государственную думу внесли законопроект, призванный запретить продажу тонизирующих, в том числе энергетических напитков несовершеннолетним. По его словам, сегодня энергетики потребляет почти каждый четвёртый россиянин, а среди молодёжи — каждый второй.
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Сообщается, что норма о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним начнёт действовать с 1 сентября 2024 года. Это должно защитить здоровье детей, а также оградить молодёжь от пагубных привычек, добавил председатель ГД.
Ранее Володин сообщал, что в Государственную думу внесли законопроект, призванный запретить продажу тонизирующих, в том числе энергетических напитков несовершеннолетним. По его словам, сегодня энергетики потребляет почти каждый четвёртый россиянин, а среди молодёжи — каждый второй.
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Дарья Осипова