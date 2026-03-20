В Кузбасс на предстоящих выходных придет весна

20 марта 2026, 13:38

Весна придет в Кемеровскую область на предстоящих выходных, воздух прогреется до +9 °C. Об этом рассказали Кемеровском гидрометцентре.





Так, в ночь на субботу, 21 марта, в Кемерове ожидается -1…-3 °C, а днем потеплеет до +2…+4 °C, а в отдельных районах — до +9 °C. При этом пройдут снегопады и мокрые снегопады, образуется гололедица.





«В воскресенье в ночное время похолодает до -1…-6 °C, местами до -12 °C, а днем потеплеет вплоть до +10 °C. Однако вместе с теплом придёт непогода: прогнозируются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, а ветер при порывах усилится до 16 м/с», — приводит VSE42.RU прогноз синоптиков.

«В апреле, это предварительный прогноз, на третью декаду местами ожидается повышение до +26 °C. Это не аномалия — это норма. Потепление будет постепенным. Апрель ожидается теплым, особенно в конце месяца», — уточнили в Кемеровском гидрометцентре.