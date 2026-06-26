В Кузбасс завезли 182 тонны овощей и фруктов из Кыргызстана и Казахстана

26 июня 2026, 21:38

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В Кемеровскую область завезли крупную партию свежей плодоовощной продукции из Республик Кыргызстан и Казахстан. Процесс проконтролировали специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора.





По данным «Сiбдепо», общий вес груза составил 182,3 тонны. Так, в Кузбасс завезли арбузы, дыни, огурцы, лук репчатый и картофель. Отмечается, что все овощи и фрукты имеют необходимые фитосанитарные документы. Тем не менее специалисты ведомства провели лабораторные экспертизы образцов продукции.





«Исследования, выполненные Кемеровским филиалом ФГБУ «ВНИИЗЖ», показали отрицательный результат: карантинные объекты не обнаружены», — говорится в материале издания.