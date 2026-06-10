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В Кузбасс завезли 1,6 тонны клубники из Киргизии

Фото: iStock/Volha Zhukava

В Кемерово из Киргизии привезли партию свежей клубники весом 1,6 тонны. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.



По данным «Сiбдепо», перед тем как продукцию отправили на продажу, специалисты ведомства проверили ее в лаборатории. Эксперты подтвердили безопасность ягод.

«Карантинных вредителей и заболеваний не обнаружено. На основании этого заключения ведомство выдало акты государственного контроля, и теперь вся партия клубники может быть использована по назначению», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

Ранее аллерголог-иммунолог «СМ-Клиники» Никита Головин предупредил, что клубника часто вызывает аллергическую реакцию из-за содержания веществ, способствующих выбросу гистамина. Из-за этого даже у людей без аллергии может появиться зуд, покраснение кожи и мелкая сыпь после употребления небольшого количества ягод.
Элина Позднякова

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