В Кузбасс завезли 1,6 тонны клубники из Киргизии

10 июня 2026, 18:07

Фото: iStock/Volha Zhukava

В Кемерово из Киргизии привезли партию свежей клубники весом 1,6 тонны. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.





По данным «Сiбдепо», перед тем как продукцию отправили на продажу, специалисты ведомства проверили ее в лаборатории. Эксперты подтвердили безопасность ягод.





«Карантинных вредителей и заболеваний не обнаружено. На основании этого заключения ведомство выдало акты государственного контроля, и теперь вся партия клубники может быть использована по назначению», — говорится в сообщении Россельхознадзора.