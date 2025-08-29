В Кузбассе 1 сентября откроется самая большая школа за последние три года
В Новокузнецке Кемеровской для детей откроет свои двери самая большая школа за последние три года. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на губернатора региона Илью Середюка.
По данным издания, к открытию в Новокузнецке готовится лицей №114, рассчитанный на 1225 учеников. Данный проект стал самым масштабным за последние несколько лет.
«Это самая крупная школа, построенная в Кузбассе за последние три года», — отметил Середюк.
Отмечается, что в четырёхэтажном здании есть спортивные залы, столовая, библиотека с IT-центром и большой актовый зал уже ждут учеников. На прилегающей территории для учеников установили футбольное поле, теннисный корт, площадки для баскетбола и волейбола, а также зону для воркаута. Здесь смогут заниматься спортом и жители близлежащих домов.
Кроме того, лицей оснащён цифровыми лабораториями, профильными мастерскими и медиацентром, где ученики смогут делать собственные репортажи.
Школа откроется 1 сентября.
Тем временем в Москве завершили подготовку образовательных учреждений к новому отопительному сезону. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.
«Завершены работы по подготовке оборудования и сетей, обеспечивающих теплоснабжение зданий системы образования, мероприятия прошли в соответствии с утвержденным графиком. В настоящее время к отопительному сезону полностью готовы все школы, детские сады и другие учреждения», — сказал Бирюков.
Он уточнил, что всего в Москве к отопительному сезону подготовили более 74 тысяч зданий, в том числе порядка 34 тысяч многоквартирных домов.