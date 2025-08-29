В Кузбассе 1 сентября откроется самая большая школа за последние три года

29 августа 2025, 13:22

Фото: iStock/Zhang Shu

В Новокузнецке Кемеровской для детей откроет свои двери самая большая школа за последние три года. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на губернатора региона Илью Середюка.





По данным издания, к открытию в Новокузнецке готовится лицей №114, рассчитанный на 1225 учеников. Данный проект стал самым масштабным за последние несколько лет.





«Это самая крупная школа, построенная в Кузбассе за последние три года», — отметил Середюк.

«Завершены работы по подготовке оборудования и сетей, обеспечивающих теплоснабжение зданий системы образования, мероприятия прошли в соответствии с утвержденным графиком. В настоящее время к отопительному сезону полностью готовы все школы, детские сады и другие учреждения», — сказал Бирюков.