Директор подмосковной школы рассказала, как преодолеть тревожность родителей

29 августа 2025, 14:00

оригинал Фото: Istock / Elena Medoks

В Национальном центре «Россия» прошло Общероссийское родительское собрание. Его организовало Министерство просвещения страны под руководством министра Сергея Кравцова. Московскую область представляли наставники-просветители и советники директоров по воспитательной работе.





В ходе встречи министр отметил важность роли родителей в воспитательном процессе и подчеркнул, что необходимо поддерживать инициативных матерей и отцов. Об этом сообщила «Радио 1» участник собрания, директор школы №18 Красногорска Ирина Виноградова.

«Как оценить роль родителей в жизни школьников и школы? Они – первые учителя для своих детей и по закону, и в жизни. И это правильно. Результат Общероссийского родительского собрания очевиден. Мы в диалоге слышим друг друга, все три стороны. Поэтому будем обговаривать насущные вопросы, даже сложные. Будем договариваться, слышать другую сторону, получать обратную связь. И в таком взаимодействии будет рождаться истина», – отметила педагог.

«Да, существуют тревожные родители. Но откуда возникают страх, тревожность? От непонимания и незнания. Если говорить о новых технологиях, очень многие переживают, что это будет удалённое, дистанционное обучение. Мы всегда успокаиваем родителей, говорим о том, что искусственный интеллект никогда не заменит живого учителя. Ну а в целом, если говорить о страхах родителей, то один мудрый человек мне когда-то сказал: разберись, в чём этот страх. Они беспокоятся о будущем, о здоровье своего ребёнка. Разберись, что лежит в основе этого страха, и ответь ему. Если это про безопасность, расскажи про безопасность. Сними страх родителя, и не будет острых углов, не будет непонимания между учителем и родителем», – уверена директор школы.

«Об этом говорили и Сергей Кравцов, и эксперты, которые присутствовали на собрании – представители «Движения Первых», «Орлят», «Общества «Знание». Важно развивать любые инициативы, а сейчас их много. Советники по воспитанию и наставники-просветители Московской области несут эту информацию в школу, доводят до родителей. Тут только успевай активничать! Мы предложим миллион вариантов, их действительно много, и они разноплановые – от песен и музыки до каких-то индивидуальных проектов. Это и семейные традиции, и спорт. Мы открыты к участию родителей, обязательно присоединяйтесь», – призвала собеседница «Радио 1».