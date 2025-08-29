Минпросвещения установило временные рамки учебного дня для всех школ России
Министерство просвещения России утвердило единый режим работы для всех общеобразовательных учреждений страны, установив, что учебный день должен начинаться не ранее 8:00 и заканчиваться не позднее 19:00 при организации второй смены, при этом полностью запрещены нулевые уроки и обучение в три смены.
Согласно новым требованиям, занятия для 5-х, 9-х классов, а также для учащихся с ограниченными возможностями здоровья должны проводиться исключительно в первую смену. Это связано с необходимостью обеспечения оптимальных условий для обучения детей, находящихся на важных этапах образовательного процесса — подготовки к ОГЭ и адаптации в средней школе.
Начальник нормативно-методического управления ИСМО имени Леднева Сергей Пепеляев пояснил, что проведение нулевых уроков и обучение в три смены не допускается. Занятия второй смены должны заканчиваться не позднее 19 часов. Эти нормы основаны на требованиях СанПиНов и направлены на предотвращение переутомления учащихся.
Новые правила являются частью масштабных изменений в системе общего образования, которые вступают в силу с 1 сентября 2025 года. Ранее Минпросвещения также утвердило нормы времени на выполнение домашних заданий: не более 1 часа в день для первоклассников, 1,5 часа — для 2-3 классов, 2 часа — для 4-5 классов, 2,5 часа — для 6-8 классов и 3,5 часа — для старшеклассников.
Учебный год 2025/2026 продлится с 1 сентября по 26 мая, при этом школы могут самостоятельно выбирать систему организации обучения — по четвертям или триместрам. Рекомендуемая продолжительность каникул составляет не менее 7 дней для осенних, зимних и весенних перерывов, а для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы в феврале.
