Минпросвещения установило временные рамки учебного дня для всех школ России

29 августа 2025, 03:31

Фото: iStock/Natalia Bodrova

Министерство просвещения России утвердило единый режим работы для всех общеобразовательных учреждений страны, установив, что учебный день должен начинаться не ранее 8:00 и заканчиваться не позднее 19:00 при организации второй смены, при этом полностью запрещены нулевые уроки и обучение в три смены.