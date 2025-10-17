В Кузбассе бывшего чиновника обвиняют в более десяти преступлениях

17 октября 2025, 14:08

Фото: istockphoto / BrianAJackson

В Кузбассе завершено расследование уголовного дела против бывшего заместителя главы — начальника управления капитального строительства по статье «Превышение должностных полномочий». Его обвиняют в 13 преступлениях, сообщает Сибдепо со ссылкой на Следственный комитет региона.