В Кузбассе бывшего чиновника обвиняют в более десяти преступлениях
В Кузбассе завершено расследование уголовного дела против бывшего заместителя главы — начальника управления капитального строительства по статье «Превышение должностных полномочий». Его обвиняют в 13 преступлениях, сообщает Сибдепо со ссылкой на Следственный комитет региона.
По информации следствия, в 2019–2020 годах чиновник утвердил завышенные начальные цены за квадратный метр жилья в документации для аукционов, игнорируя рыночную стоимость. В результате администрация Мариинского района по 14 муниципальным контрактам приобрела 97 квартир для переселенцев из аварийного жилья, детей-сирот и других социально уязвимых категорий граждан с ущербом для бюджета более 32 млн рублей.
На имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 800 тысяч рублей. Доказательства собраны, уголовное дело передано в суд.
