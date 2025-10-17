МВД предупредило россиян о новой схеме мошенничества с газовым оборудованием
Мошенники разработали новую схему обмана жителей России. Они звонят людям и под видом оформления документов на обслуживание газового оборудования пытаются похитить их деньги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.
Злоумышленник, представляясь сотрудником службы, сообщает о якобы новых требованиях закона. Он настаивает на необходимости срочно заключить договор на техническое обслуживание газового оборудования в доме или квартире.
Мошенник передает так называемый «номер талона» для переоформления документа и просит подтвердить его на специальном сайте. Этот сайт является фишинговым. Когда человек вводит свои контактные данные, на экране появляется уведомление о якобы отправленной смс.
После этого аферисты перезванивают и просят продиктовать код из полученного сообщения. Далее человеку звонят лже-правоохранители. Они сообщают об угрозе утраты денежных средств и настоятельно рекомендуют перевести их на «безопасный счет».
