МВД предупредило россиян о новой схеме мошенничества с газовым оборудованием

17 октября 2025, 13:22

Фото: Istock/NanoStockk

Мошенники разработали новую схему обмана жителей России. Они звонят людям и под видом оформления документов на обслуживание газового оборудования пытаются похитить их деньги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.