Масочный режим вводят в российском городе

03 декабря 2025, 08:14

Amur Mash: в Благовещенске вводят масочный режим из-за вспышки ОРВИ

Фото: iStock/mihalec

В Благовещенске с 4 декабря по 19 декабря введут масочный режим и отменят все массовые мероприятия из-за роста заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщает телеграм-канал Amur Mash.





По его данным, теперь в спортивные, образовательные и культурные учреждения и организации будут пускать только в маске. Ожидается, что эти меры продлятся две недели.

«Руководители должны следить за работой бактерицидных рециркуляторов», — говорится в публикации.