С подмосковных улиц за неделю эвакуировали более 4,2 тыс. автомобилей

оригинал Видео: пресс-служба МТДИ МО

4225 автомобилей, припаркованных с нарушением правил остановки и стоянки, эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю. Это на 79 машин больше, чем неделей ранее. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.



Автомобили увозят на штрафные стоянки, если их припарковали в зоне действия запрещающих знаков, на мостах, у остановок общественного транспорта или у пешеходных переходов, а также если они перекрывают проезды или мешают движению экстренных служб, включая дорожную технику.

«Больше всего автомобилей на прошлой неделе эвакуировали в округе Химки — 414. Втрое место антирейтинга занял округ Красногорск (413 эвакуированных машин). На третьем месте Ленинский округ (352), на четвёртом — Мытищи (310), а на пятом — Люберцы (257)», — говорится в сообщении.
Узнать о местонахождении эвакуированного в Подмосковье автомобиля можно по телефону 112 или через мобильное приложение «112 МО».
Лев Каштанов

