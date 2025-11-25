С подмосковных улиц за неделю эвакуировали более 4,2 тыс. автомобилей

25 ноября 2025, 11:10

оригинал Видео: пресс-служба МТДИ МО

4225 автомобилей, припаркованных с нарушением правил остановки и стоянки, эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю. Это на 79 машин больше, чем неделей ранее. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Автомобили увозят на штрафные стоянки, если их припарковали в зоне действия запрещающих знаков, на мостах, у остановок общественного транспорта или у пешеходных переходов, а также если они перекрывают проезды или мешают движению экстренных служб, включая дорожную технику.





«Больше всего автомобилей на прошлой неделе эвакуировали в округе Химки — 414. Втрое место антирейтинга занял округ Красногорск (413 эвакуированных машин). На третьем месте Ленинский округ (352), на четвёртом — Мытищи (310), а на пятом — Люберцы (257)», — говорится в сообщении.