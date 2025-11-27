В Кузбассе действуют меры поддержки для привлечения молодых врачей

27 ноября 2025, 13:01

Фото: iStock/Aleksandr Rybalko

С начала года в государственные медицинские учреждения Кузбасса устроились 1085 молодых специалистов: 313 врачей и 772 сотрудника среднего звена. Для их привлечения в регионе действует качественная система поддержки. Об этом рассказал глава Кемеровской области Илья Середюк.





По данным VSE42.RU, участникам программы «Земский доктор/фельдшер» положена выплата в размере от 500 тысяч до 1,5 млн рублей единовременно. Кроме того, специалистам компенсируют 50% стоимости аренды жилья или до 15 тысяч рублей в месяц по ипотеке. При этом врачи дефицитных специальностей получают три млн рублей региональной выплаты.





«Видим, что эти меры работают», — подчеркнул Середюк.

«В Кузбассе была хорошая практика, когда работникам бюджетной сферы выдавались микрозаймы — кредиты на срок до 20 лет под совершенно небольшой процент. Но в силу изменения законодательства такая возможность исчезла. Я обратился к Валентине Матвиенко продолжить программу», — рассказал Середюк.