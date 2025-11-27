В подмосковном Дедовске открыли прием у нового врача-терапевта

27 ноября 2025, 11:35

оригинал Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

В терапевтическое отделение взрослой поликлиники №2 Истринской клинической больницы в Дедовске пришла новый врач-терапевт — Арина Никерина. В 2022 году Арина окончила Башкирский государственный медицинский университет, затем два года работала участковым терапевтом в Уфе, сообщили в Минздраве Московской области.





Она прошла специализированную переподготовку по аллергологии и иммунологии, что позволяет ей комплексно подходить к диагностике и лечению пациентов.



С сентября 2025 года доктор ведет амбулаторный прием в кабинете №314 поликлиники Дедовска. Ранее она уже работала в стационаре Истринской больницы. Профессию Арина выбрала еще в детстве, увлекаясь химией и биологией. Любовь к медицине определила её дальнейший путь.

​Фото: Медиасток.РФ



«Мне с самых начальных курсов очень нравилась терапия, поэтому я там и осталась, чтобы быть специалистом, который затрагивает несколько областей», — делится Арина Никерина.