В Кузбассе семьям без детей предоставляют субсидию на покупку жилья
Губернатор Кузбасса Илья Середюк во время прямой линии с жителями заявил, что в регионе семьи без детей могут получить субсидию на покупку жилья.
По данным «Сiбдепо», местная жительница поинтересовалась, можно ли купить квартиру без ипотеки, учитывая неподъёмную стоимость квадратных метров.
«В регионе для таких случаев уже существует особая программа поддержки. Она позволяет снизить цену на квартиру — вплоть до 30%. Это становится возможным благодаря региональной субсидии, которую получает семья», — ответил Середюк.
Он добавил, что в случае рождения ребёнка размер поддержки увеличивается до 35%. Условия для получения такой субсидии губернатор не уточнил.
Тем временем в столице в октябре 2025 года зарегистрировано 9 тысяч 774 договора жилищной ипотеки, что на 17,9% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные Росреестра.
«Изменение ключевой ставки ЦБ пока не привело к явному пересмотру условий жилищного кредитования, а ставки рыночной ипотеки по-прежнему остаются достаточно высокими. В сложившихся обстоятельствах покупатели скорее предпочитают брать ипотеку для доплаты в альтернативных сделках», — приводит издание слова руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.
Отмечается, что Москва является лидером по объемам жилищных кредитов с господдержкой.