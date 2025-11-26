В Кузбассе семьям без детей предоставляют субсидию на покупку жилья

26 ноября 2025, 10:30

Фото: iStock/Jamakosy

Губернатор Кузбасса Илья Середюк во время прямой линии с жителями заявил, что в регионе семьи без детей могут получить субсидию на покупку жилья.





По данным «Сiбдепо», местная жительница поинтересовалась, можно ли купить квартиру без ипотеки, учитывая неподъёмную стоимость квадратных метров.





«В регионе для таких случаев уже существует особая программа поддержки. Она позволяет снизить цену на квартиру — вплоть до 30%. Это становится возможным благодаря региональной субсидии, которую получает семья», — ответил Середюк.

«Изменение ключевой ставки ЦБ пока не привело к явному пересмотру условий жилищного кредитования, а ставки рыночной ипотеки по-прежнему остаются достаточно высокими. В сложившихся обстоятельствах покупатели скорее предпочитают брать ипотеку для доплаты в альтернативных сделках», — приводит издание слова руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.