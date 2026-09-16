В Кузбассе до конца недели будут идти сильные дожди

16 сентября 2026, 17:01

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В Кузбассе до конца недели будут идти проливные дожди с проливными порывами ветра. Об этом рассказали в Кемеровском центре гидрометеорологии.





Так, 17 сентября в дневное время столбики термометров покажут порядка +12…+17 °C. Ночью похолодает до +12 °C. Ожидаются сильные дожди, а порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду.





«В пятницу и на выходные дневные температурные показатели останутся без изменений. Ночью местами по области заметно похолодает — до +2 °C. Ожидаются дожди и ветер порывами до 12 м/с», — приводит «Сiбдепо» данные специалистов.

«До конца недели хорошая погода, только в пятницу ночью и утром дождик, но днём в пятницу будет солнечно. 17 сентября — один из самых тёплых дней. Температура составит +18...+23 °C. В пятницу посвежеет до +16...+21 °C», — уточнил эксперт.