В Кузбассе до конца недели будут идти сильные дожди
В Кузбассе до конца недели будут идти проливные дожди с проливными порывами ветра. Об этом рассказали в Кемеровском центре гидрометеорологии.
Так, 17 сентября в дневное время столбики термометров покажут порядка +12…+17 °C. Ночью похолодает до +12 °C. Ожидаются сильные дожди, а порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду.
«В пятницу и на выходные дневные температурные показатели останутся без изменений. Ночью местами по области заметно похолодает — до +2 °C. Ожидаются дожди и ветер порывами до 12 м/с», — приводит «Сiбдепо» данные специалистов.
Тем временем в столичном регионе до конца недели ожидается хорошая погода. Об этом в разговоре с RT рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«До конца недели хорошая погода, только в пятницу ночью и утром дождик, но днём в пятницу будет солнечно. 17 сентября — один из самых тёплых дней. Температура составит +18...+23 °C. В пятницу посвежеет до +16...+21 °C», — уточнил эксперт.
На выходных, по его прогнозу, в Москве и Подмосковье будет преимущественно облачно. Однако столбики термометров покажут около +16...+21 °C, заключил Ильин.