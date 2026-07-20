В Кузбассе дожди и грозы сменят летнюю жару
В ближайшие три дня в Кемеровской области прогнозируется неустойчивая погода. Жару сменят грозы, ливни и туманы. Об этом предупредили синоптики «Западно-Сибирского УГМС».
Так, во вторник в дневное время столбики термометров в Кузбассе поднимутся до +29 °С. Местами пройдут кратковременные дожди. Со среды начнется постепенное снижение температуры.
«Ночная температура составит +12…+17 °С, дневная — от +22 до +27 °С. Грозовая активность сохранится. Сильные дожди и ливни местами могут привести к подтоплениям. К четвергу, 23 июля, похолодание продолжится. Ночью будет +11…+16 °С, днем — +21…+26 °С. Сценарий осадков останется прежним», — приводит «Сiбдепо» данные синоптиков.
Тем временем эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди», климатолог Алексей Кокорин рассказал Агентству городских новостей «Москва», что текущим летом в столичном регионе не зафиксировано ни одной волны жары.
«Волны жары — не такое уж частое явление в Московском регионе, этим летом их зафиксировано не было, а последняя сильная волна жары была в 2021 году», — уточнил эксперт.
По его словам, волну жары фиксируют, когда температуры под 30 °С держатся от пяти дней. В Москве их возникновение наиболее вероятно в июле. К концу XXI века количество волн жары в России значительно увеличится, заключил Кокорин.