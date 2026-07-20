В Кузбассе дожди и грозы сменят летнюю жару

20 июля 2026, 20:09

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В ближайшие три дня в Кемеровской области прогнозируется неустойчивая погода. Жару сменят грозы, ливни и туманы. Об этом предупредили синоптики «Западно-Сибирского УГМС».





Так, во вторник в дневное время столбики термометров в Кузбассе поднимутся до +29 °С. Местами пройдут кратковременные дожди. Со среды начнется постепенное снижение температуры.





«Ночная температура составит +12…+17 °С, дневная — от +22 до +27 °С. Грозовая активность сохранится. Сильные дожди и ливни местами могут привести к подтоплениям. К четвергу, 23 июля, похолодание продолжится. Ночью будет +11…+16 °С, днем — +21…+26 °С. Сценарий осадков останется прежним», — приводит «Сiбдепо» данные синоптиков.

«Волны жары — не такое уж частое явление в Московском регионе, этим летом их зафиксировано не было, а последняя сильная волна жары была в 2021 году», — уточнил эксперт.