Раскрыто влияние холодного пива в жару на организм
Врач Семен Авдеев рассказал, как холодное пиво, выпитое в жаркую погоду, влияет на организм. Об этом сообщает издание РИАМО.
Эксперт отметил, что употребление холодного пива, как и любого другого алкогольного напитка в жару, приводит к расширению сосудов, создавая иллюзию охлаждения. Однако это также усиливает теплоотдачу и вызывает обезвоживание, что делает жаркую погоду более тяжёлой для организма.
Врач подчеркнул, что очень холодные напитки также не способствуют освежению: организм воспринимает их как опасность переохлаждения и усиливает внутреннее теплообразование. По словам Авдеева, охлаждающим эффектом не обладают ни сладкие газированные напитки, ни пакетированные соки, ни мороженое. В знойные дни утолить жажду можно обычной водой без сахара, несладким зелёным чаем, водой с лимоном и мятой, а также свежими овощами и фруктами с высоким содержанием влаги, заключил он.
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