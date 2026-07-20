Раскрыто влияние холодного пива в жару на организм

20 июля 2026, 20:01

Врач Авдеев: Холодное пиво в жару расширяет сосуды и приводит к обезвоживанию

Фото: iStock/nitrub

Врач Семен Авдеев рассказал, как холодное пиво, выпитое в жаркую погоду, влияет на организм. Об этом сообщает издание РИАМО.