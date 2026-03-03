Детский сад в Серпухове обновят к новому учебному году

03 марта 2026, 17:43

Видео: Министерство строительного комплекса Московской области

В Серпухове продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения «Средней школы № 18», расположенного в микрорайоне Ивановские дворики. Как сообщили в администрации муниципалитета, строительная готовность объекта составляет около 50%, ​сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.