Детский сад в Серпухове обновят к новому учебному году
Видео: Министерство строительного комплекса Московской области
В Серпухове продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения «Средней школы № 18», расположенного в микрорайоне Ивановские дворики. Как сообщили в администрации муниципалитета, строительная готовность объекта составляет около 50%, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Работы ведутся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Финансирование осуществляется из бюджетных средств по национальному проекту «Молодежь и дети».
В настоящий момент рабочие монтируют инженерные системы, проводят отделку помещений и устанавливают двери. Проектом предусмотрен комплексное обновление здания площадью более 3,6 тысячи квадратных метров: ремонт кровли и фасада, замена систем отопления, вентиляции и канализации, обновление входных групп и внутренних помещений.
Для детского сада закупят новую мебель и оборудование. Кроме того, запланировано благоустройство прилегающей территории.
Завершить все работы и открыть обновленное дошкольное отделение планируется 1 сентября 2026 года.
