Школу в Большом Бунькове капитально отремонтируют к новому учебному году

26 февраля 2026, 13:03

В деревне Большое Буньково Богородского округа продолжается капитальный ремонт Центра образования № 26 на улице Ленинской, 182, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся в рамках госпрограммы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры и нацпроекта «Молодежь и дети». Подрядчик выполняет демонтаж, общестроительные и отделочные работы.



Здание 1970 года постройки ждёт комплексное обновление: кровля, фасад, входная группа, окна и двери будут полностью заменены. Во всех помещениях обновят отделку, инженерные сети, электропроводку и системы пожарной безопасности. Классы, пищеблок, спортзал и актовый зал оснастят новой мебелью и оборудованием. Также запланировано благоустройство территории.



Завершить капремонт планируется к 1 сентября 2026 года.