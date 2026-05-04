В Кузбассе готовятся к повышению уровня воды в реках
На выходных в нескольких муниципалитетах Кемеровской области паводковые воды затопили приусадебные участки и дома. Об этом рассказал глава региона Илья Середюк.
В администрации Кемерова сообщили, что в период с 1 по 4 мая уровень воды в Томи снизился на 89 см и составил 675 см, что на 85 см ниже критического уровня, пишет VSE42.RU. По данным мониторинга прибрежных территорий, ситуация остается стабильной.
«В верховьях реки Томи продолжается таяние снега, поэтому уровень воды повысился. В Междуреченске повышение составило 64 см, а в Новокузнецке — 21 см», — уточнили в администрации.
Середюк при этом отметил, что в выходные в ряде муниципалитетов зафиксировали подтопления. По его словам, пострадали приусадебные участки, а в некоторых случаях вода зашла в жилые дома.
«Ситуация под контролем, а все службы приведены в состояние готовности. Главы городов и районов, а также руководители профильных ведомств получили строгое поручение: быть на связи с жителями, оперативно информировать их и оказывать поддержку при любой чрезвычайной ситуации», — приводит «Сiбдепо» слова Середюка.
Он добавил, что из-за теплой погоды и дождей на предстоящей неделе уровень воды в реках может повыситься. В этой связи глава региона потребовал сохранять уровень повышенной готовности.