В Кузбассе готовятся к повышению уровня воды в реках

04 мая 2026, 11:18

На выходных в нескольких муниципалитетах Кемеровской области паводковые воды затопили приусадебные участки и дома. Об этом рассказал глава региона Илья Середюк.





В администрации Кемерова сообщили, что в период с 1 по 4 мая уровень воды в Томи снизился на 89 см и составил 675 см, что на 85 см ниже критического уровня, пишет VSE42.RU. По данным мониторинга прибрежных территорий, ситуация остается стабильной.





«В верховьях реки Томи продолжается таяние снега, поэтому уровень воды повысился. В Междуреченске повышение составило 64 см, а в Новокузнецке — 21 см», — уточнили в администрации.

«Ситуация под контролем, а все службы приведены в состояние готовности. Главы городов и районов, а также руководители профильных ведомств получили строгое поручение: быть на связи с жителями, оперативно информировать их и оказывать поддержку при любой чрезвычайной ситуации», — приводит «Сiбдепо» слова Середюка.