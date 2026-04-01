В Кузбассе готовятся к весенним паводкам

01 апреля 2026, 17:40

Кемеровская область готовится к весенним паводкам. Так, в регионе подготовили 550 пунктов временного размещения, а в селе Заречное временно закрыли проезд по автомобильной переправе через реку Бачат.





По данным VSE42.RU, проезд по переправе перекрыли из-за надвигающегося паводка. При этом пешеходное сообщение через реку сохраняется, а для автотранспорта организовали альтернативный объездной маршрут через село Беково.





«Переправа будет вновь открыта после нормализации гидрологической обстановки», — рассказал глава Беловского городского округа Сергей Алексеев.

«Для ПВР выбрали школы, клубы, санатории и спортивные объекты — там проще обеспечить тепло, питание, связь и медпомощь. Семьи с детьми получат отдельные комнаты, а для малышей подготовлены кроватки и коляски», — приводит «Сiбдепо» слова Середюка.