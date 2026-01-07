07 января 2026, 14:51

Сiбдепо: В Кузбассе исчезли 20 детей

Фото: istockphoto/SbytovaMN

В декабре прошлого года в кузбасский поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» поступило 250 заявок о пропаже людей. Итоги работы волонтёры опубликовали в социальных сетях.