В Кузбассе исчезли 20 детей
В декабре прошлого года в кузбасский поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» поступило 250 заявок о пропаже людей. Итоги работы волонтёры опубликовали в социальных сетях.
Как пишет Сiбдепо, по результатам поисков 205 человек удалось найти живыми, двоих — погибшими, ещё девять человек продолжают разыскивать. Не подтвердились 34 обращения.
В отряде уточнили, что из общего числа заявок 20 касались детей младше 12 лет, ещё 19 — людей старше 65 лет. Все поисковые мероприятия, как подчеркнули волонтёры, проходят во взаимодействии с полицией.
Также отмечается, что по сравнению с ноябрём число обращений заметно снизилось. Месяцем ранее зарегистрировали 358 заявок. Тогда совместными усилиями нашли 239 человек живыми и троих — погибшими. Заявок по исчезновению детей до 12 лет в ноябре также было больше — разыскивали 27 ребят.
