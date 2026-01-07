Поезд из Петербурга в Брест опоздает по техническим причинам
Поезд по маршруту Санкт‑Петербург — Брест сделал остановку из‑за технических неполадок и прибудет в пункт назначения с опозданием. Об этом 7 января сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги.
В БЖД отметили, что принимают оперативные меры, чтобы организовать доставку пассажиров. Ожидаемая задержка на конечной станции составит около полутора-двух часов.
Ранее, 31 декабря, в пресс-службе СКЖД сообщали об остановке поезда № 442 Ростов — Адлер в Краснодарском крае. Из‑за сбоя в работе контактной сети на перегоне Гирей — Отрадо‑Кубанская, вызванного неблагоприятной погодой, задержали 18 пассажирских составов.
Также сообщалось, что поезд Ростов — Минеральные Воды не мог продолжить движение более 12 часов.
