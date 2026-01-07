В Воронеже при пожаре в многоэтажке погиб мужчина и пострадали трое детей
В многоэтажном доме на улице 9 Января в Воронеже произошел пожар, унесший жизнь мужчины и оставивший троих детей с травмами. Об этом пишет РИА Новости.
Информация о возгорании поступила в 02:05. Спасатели локализовали огонь через 27 минут, а полное тушение завершили к 02:40.
Погибший — мужчина 1984 года рождения. Пострадавшие — мальчик 2011 года, девочка 2013 года и девочка 2015 года. Все они госпитализированы в Областную детскую клиническую больницу № 2 с различными травмами.
Спасатели эвакуировали девять человек из здания. Причины пожара остаются неизвестными, однако специалисты продолжают расследование инцидента.
