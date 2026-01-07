В аэропортах Парижа отменили более 100 рейсов

07 января 2026, 14:30

Министр Табаро: более 100 рейсов отменили в аэропортах Парижа из-за снегопада

Фото: iStock/anyaberkut

Сильный снегопад вызвал серьезные проблемы в парижских аэропортах. Об этом пишет РИА Новости.