В аэропортах Парижа отменили более 100 рейсов
Сильный снегопад вызвал серьезные проблемы в парижских аэропортах. Об этом пишет РИА Новости.
Министр транспорта Филипп Табаро сообщил, что более 100 рейсов отменили в «Шарль-де-Голле», а около 40 не состоялись в «Орли». Ситуация в воздушных гаванях остается сложной. Табаро выразил надежду на улучшение обстановки в среду. Пассажиры сталкиваются с задержками и отменами, что создает дополнительные трудности для путешественников.
Французская метеослужба объявила оранжевый уровень опасности из-за сильных снегопадов и гололеда в более чем 30 департаментах страны. По данным телеканала BFMTV, в этих регионах приостановили работу грузового и школьного транспорта. Непогода также нарушила расписание высокоскоростных поездов и других видов общественного транспорта. На дорогах Франции образовались пробки общей длиной более 1,6 тысячи километров.
Читайте также: