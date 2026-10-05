В Кузбассе из-за ОРВИ закрыли 20 групп в детсадах
В Кузбассе по состоянию на 5 октября из-за распространения ОРВИ временно закрыли 20 групп в 12 детских садах. Ограничения затронули 364 ребёнка. Они действуют в Киселёвске, Новокузнецке, Ленинск-Кузнецком, Промышленновском, Яшкинском и Тисульском округах, сообщает «Сiбдепо».
Кроме того, в Новокузнецке учеников трёх школьных классов перевели на дистанционное обучение. Когда дети смогут вернуться к обычному формату занятий, пока не сообщается.
По последним данным управления Роспотребнадзора по Кузбассу, с 21 по 27 сентября за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратились 13,5 тысячи жителей региона. Это на 20,5% меньше, чем неделей ранее.
Специалисты исследовали материалы 287 пациентов. Вирусы гриппа не выявили ни у одного из них, однако в 72 случаях обнаружили возбудителей ОРВИ негриппозной природы.
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