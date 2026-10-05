В Кузбассе из-за ОРВИ закрыли 20 групп в детсадах

05 октября 2026, 11:00

На карантин отправили 364 ребёнка, три класса перешли на дистант

Фото: istockphoto / Wavebreakmedia

В Кузбассе по состоянию на 5 октября из-за распространения ОРВИ временно закрыли 20 групп в 12 детских садах. Ограничения затронули 364 ребёнка. Они действуют в Киселёвске, Новокузнецке, Ленинск-Кузнецком, Промышленновском, Яшкинском и Тисульском округах, сообщает «Сiбдепо».