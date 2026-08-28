В Кузбассе мать пятимесячного ребенка признали виновной в его смерти
В Мариинске Кемеровской области городской суд признал 20-летнюю женщину виновной в смерти ее пятимесячного сына в результате травмы головы. Областной суд это решение поддержал.
По данным VSE42.RU, трагедия произошла в начале 2025 года. Ребёнок скончался в больнице по вине матери. Тогда суд посчитал женщину виновной, поскольку она проявила халатность, которая привела к трагическим последствиям. Ей назначили наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 5% зарплаты за причинение смерти по неосторожности. Тем не менее женщина своей вины не признала.
«Не согласившись с таким результатом рассмотрения уголовного дела, адвокат осуждённой обжаловал приговор. Он настаивал, что произошедшее могло быть несчастным случаем», — отметили в Мариинском горсуде.
Кемеровский областной суд повторно изучил материалы дела и решил, что решение Мариинского городского суда было правильным, пишет «Сiбдепо». В итоге приговор оставили в силе, наказание осталось прежним.