В Кузбассе мать пятимесячного ребенка признали виновной в его смерти

28 августа 2026, 16:04

Фото: iStock/AMilkin

В Мариинске Кемеровской области городской суд признал 20-летнюю женщину виновной в смерти ее пятимесячного сына в результате травмы головы. Областной суд это решение поддержал.





По данным VSE42.RU, трагедия произошла в начале 2025 года. Ребёнок скончался в больнице по вине матери. Тогда суд посчитал женщину виновной, поскольку она проявила халатность, которая привела к трагическим последствиям. Ей назначили наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 5% зарплаты за причинение смерти по неосторожности. Тем не менее женщина своей вины не признала.





«Не согласившись с таким результатом рассмотрения уголовного дела, адвокат осуждённой обжаловал приговор. Он настаивал, что произошедшее могло быть несчастным случаем», — отметили в Мариинском горсуде.