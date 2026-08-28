28 августа 2026, 03:33

Фото: iStock / Sergei Ramiltsev

В ночь на 19 января 2019 года в Новосибирске на съемной квартире на одной из улиц Первомайского района молодая пара отмечала Крещение. Застолье затянулось до глубокой ночи, однако закончить вечер мирно им не удалось. 35-летний Рустам Алиев (все имена изменены) в приступе ревности убил 29-летнюю Марину Соколову. Мужчина припомнил женщине давнюю историю: несколько лет назад она ушла от него к другому знакомому. Жестокую расправу наблюдал четырехлетний сын погибшей. Подробнее — в материале «Радио 1».





Содержание История отношений Марины и Рустама «Мама, набери меня через полчаса» Вышел за шоколадкой для ребенка Другая судимость Рустама Убийство на глазах четырехлетнего ребенка Приговор

История отношений Марины и Рустама

«Получается, она ушла от Рустама к его другу. У них родился ребенок. Но личная жизнь все равно не сложилась», — говорила она.

Фото: iStock / kieferpix

«Когда его отец узнал, что сын начал встречаться с девушкой, отдал им свою квартиру. До этого Олеся снимала жилье», — рассказывала Елена.

«Мама, набери меня через полчаса»

«Она говорит: "Мама, набери меня на всякий случай через полчаса". На этом и расстались», — вспоминала Людмила.

«Я говорю: "Дай мне дочь к телефону". А он трубку положил», — рассказывала мать погибшей.

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«Баба, я остался совсем один. Дядя Рустам убил маму. Вспоминать это очень тяжело, но еще тяжелее ребенку», — делилась безутешная мать.

Вышел за шоколадкой для ребенка

«Он говорит: "Я вышел за шоколадкой для ребенка". Тогда я закричала, что внук уже все рассказал, и спросила, что он сделал с Олесей, а тот сказал: "Не несите чушь!" Я еще в тот момент подумала: может, и правда ничего не случилось», — вспоминала Людмила.

«У нее не было около 30 процентов волос, следы от удушья и гематомы по всему телу», — рассказывала мать жертвы.

Фото: iStock / Tinnakorn Jorruang

Другая судимость Рустама

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Убийство на глазах четырехлетнего ребенка

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«Когда я вышел из квартиры, она сама закрыла за мной дверь», — утверждал Рустам.

Приговор