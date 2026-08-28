«Баба, дядя Рустам убил маму»: звонок 4-летнего ребенка раскрыл жестокую расправу ревнивца над возлюбленной. Жуткая история убийства в Новосибирске
В ночь на 19 января 2019 года в Новосибирске на съемной квартире на одной из улиц Первомайского района молодая пара отмечала Крещение. Застолье затянулось до глубокой ночи, однако закончить вечер мирно им не удалось. 35-летний Рустам Алиев (все имена изменены) в приступе ревности убил 29-летнюю Марину Соколову. Мужчина припомнил женщине давнюю историю: несколько лет назад она ушла от него к другому знакомому. Жестокую расправу наблюдал четырехлетний сын погибшей. Подробнее — в материале «Радио 1».
История отношений Марины и РустамаИстория отношений Марины и Рустама началась еще в 2013 году. Они жили в одном районе Новосибирска, общались в общей компании и вскоре начали встречаться. Однако их роман оказался недолгим. Рустам познакомил девушку с одним из своих друзей.
Марина почувствовала к нему симпатию и ушла к новому избраннику. Однако и эти отношения не принесли ей семейного счастья. Позже сестра погибшей Елена Соколова рассказывала:
«Получается, она ушла от Рустама к его другу. У них родился ребенок. Но личная жизнь все равно не сложилась», — говорила она.Осенью 2018 года Рустам вновь появился в жизни Марины. Он начал активно ухаживать за женщиной, говорил о совместном будущем и обещал ей счастливую жизнь. Марина, уставшая от одиночества, поверила ему. Мужчина вскоре помог решить жилищный вопрос. В этом ему содействовал отец, который работал адвокатом. Рустам и Марина встречались всего несколько месяцев, но уже строили планы на совместную жизнь.
«Когда его отец узнал, что сын начал встречаться с девушкой, отдал им свою квартиру. До этого Олеся снимала жилье», — рассказывала Елена.Именно в этой квартире спустя несколько месяцев женщину нашли мертвой.
«Мама, набери меня через полчаса»Накануне трагедии у пары гостила мать Марины — Людмила. Женщина позже вспоминала, что в тот вечер не употребляла алкоголь, поскольку находилась за рулем. Рустам же выпил несколько рюмок. Внешне между мужчиной и женщиной не происходило ничего необычного.
Однако поведение Марины насторожило мать: дочь словно чувствовала приближение беды. Когда Людмила собралась уходить, дочь попросила ее позвонить через полчаса.
«Она говорит: "Мама, набери меня на всякий случай через полчаса". На этом и расстались», — вспоминала Людмила.Через полчаса мать действительно позвонила дочери. Но к телефону подошел Рустам. Он заявил, что Марина укладывает сына спать. При этом Людмила услышала на заднем плане голос дочери. По ее словам, Марина плакала и что-то отрицала.
«Я говорю: "Дай мне дочь к телефону". А он трубку положил», — рассказывала мать погибшей.
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После этого Людмилу охватило тревожное предчувствие. Она продолжала звонить дочери в течение ночи, однако никто не отвечал. Около трех часов ночи женщине удалось дозвониться на планшет, которым пользовался четырехлетний внук. Трубку взял ребенок. Мальчик сказал бабушке страшные слова:
«Баба, я остался совсем один. Дядя Рустам убил маму. Вспоминать это очень тяжело, но еще тяжелее ребенку», — делилась безутешная мать.
Вышел за шоколадкой для ребенкаКлючей от квартиры дочери у Людмилы не было. Поэтому ей пришлось обратиться к отцу Рустама. Мужчина приехал с ключами, однако попасть в подъезд сразу не удалось. В какой-то момент Людмила смогла дозвониться до Рустама. Она потребовала открыть дверь. Мужчина ответил, что вышел из квартиры.
«Он говорит: "Я вышел за шоколадкой для ребенка". Тогда я закричала, что внук уже все рассказал, и спросила, что он сделал с Олесей, а тот сказал: "Не несите чушь!" Я еще в тот момент подумала: может, и правда ничего не случилось», — вспоминала Людмила.Однако после того, как родственники попали в квартиру, они увидели страшную картину. Марина лежала мертвой. Рядом находился ее четырехлетний сын. Ребенок пребывал в состоянии шока. По словам матери погибшей, на теле женщины были многочисленные повреждения.
«У нее не было около 30 процентов волос, следы от удушья и гематомы по всему телу», — рассказывала мать жертвы.
Присутствовавший на месте отец Рустама сразу позвонил своему второму сыну, который работал в полиции. После этого мужчины куда-то уезжали, а сотрудники дежурной части прибыли позднее. Такая последовательность событий вызвала у родственников Марины серьезные подозрения. Они опасались, что семья обвиняемого могла попытаться повлиять на дальнейший ход расследования.
Другая судимость РустамаПозже стало известно, что Рустам уже имел криминальное прошлое. Он был судим. Кроме того, еще до Марины в его жизни произошла история с другой женщиной, которая также закончилась трагически.
Обстоятельства того дела вызывали вопросы. Согласно материалам дела, Рустама возмутило, что его тогдашняя девушка устроила посиделки с одним из его знакомых. Между мужчинами возник конфликт, который сначала перерос в телефонную ссору.
Затем Рустам приехал к знакомому для выяснения отношений и ударил его ножом. Пострадавший получил тяжкий вред здоровью и лишился части селезенки. На следующее утро девушку Рустама нашли убитой. Однако суд не признал мужчину виновным в ее убийстве. Рустаму предъявили обвинение только в причинении тяжкого вреда здоровью знакомого. Суд назначил ему три года условно.
В приговоре также указали, что мужчина должен регулярно отмечаться у участкового. Однако Рустам перестал выполнять это требование и пропал. За нарушение условий условного наказания его отправили за решетку. В сентябре 2018 года мужчина освободился.
Спустя несколько месяцев после освобождения он вновь оказался фигурантом уголовного дела — на этот раз по обвинению в убийстве Марины. Мать погибшей утверждала, что семья не знала о предыдущей судимости Рустама. По ее словам, отец Рустама, работавший адвокатом, однажды рассказал родственникам, что в предыдущем деле суд признал его сына ограниченно вменяемым.
Мужчина объяснял это травмой головы, которую Рустам якобы получил в 2011 году во время занятий альпинизмом. Родственники Марины опасались, что связи отца обвиняемого могут повлиять на решение суда и Рустам снова избежит сурового наказания. Однако в этот раз суд назначил ему длительный срок лишения свободы.
Убийство на глазах четырехлетнего ребенкаСледственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Кроме того, следствие предъявило Рустаму обвинения в краже и причинении вреда здоровью ребенка. После гибели Марины из квартиры исчезли ее золотые украшения. Следствие также установило, что четырехлетнему сыну женщины потребовалась помощь психолога после пережитого.
Рустама заключили под стражу. В прокуратуре сообщили, что мужчина находился под воздействием алкоголя, когда напал на Марину с ножом. При этом четырехлетний сын женщины находился в той же комнате и стал свидетелем убийства.
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Ребенок испугался и просил мужчину не убивать его мать. После этого мальчик спрятался в туалете. Он вышел только после того, как Рустам покинул квартиру. В суде обвиняемый признал вину в убийстве, однако заявил, что не собирался лишать Марину жизни.
«Когда я вышел из квартиры, она сама закрыла за мной дверь», — утверждал Рустам.Вину в краже и умышленном причинении вреда здоровью ребенка мужчина не признал. Тем не менее суд рассмотрел все представленные следствием материалы и признал Рустама виновным по предъявленным статьям.
Приговор2 октября 2019 года суд вынес Рустаму Алиеву обвинительный приговор. Мужчину признали виновным по всем предъявленным обвинениям и назначили ему 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Кроме того, суд обязал осужденного выплатить компенсацию морального вреда матери погибшей. Людмиле присудили 1 миллион рублей. Четырехлетнему сыну Марины — 2 миллиона рублей. Также суд взыскал с осужденного 165,2 тысячи рублей в качестве компенсации расходов на похороны.