Мертвого младенца, привязанного ремнями к колыбели, обнаружили в Дагестане
Мертвого младенца, привязанного ремнями к колыбели, обнаружили в Дагестане. Об этом проинформировали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.
Трагедия произошла в Хасавюрте в одном из частных домов. В детской колыбели обнаружили ребенка без признаков жизни.
Он был зафиксирован в ней с помощью ремней. По предварительным данным, причиной гибели младенца стала механическая асфиксия. Известно, что за малышом присматривала тетя, которая уложила его спать и привязала к детской кроватке.
На месте происшествия следователи провели осмотр и изъяли несколько предметов. С привлечением судебно-медицинского эксперта был проведен детальный осмотр тела ребенка. Еще одна экспертиза назначена для выяснения всех обстоятельств случившегося.
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