10 августа 2026, 15:10

СК: в Дагестане младенец погиб в колыбели из-за удушья

Фото: iStock/Roman Chekhovskoy

Мертвого младенца, привязанного ремнями к колыбели, обнаружили в Дагестане. Об этом проинформировали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.