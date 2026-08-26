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Подмосковные врачи реанимировали утонувшего в ванной годовалого ребёнка

оригинал Фото: istockphoto.com/sudok1

Годовалого мальчика, который едва не умер в ванной, спасли врачи Домодедовской больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.



Мать на несколько минут оставила ребёнка в наполненной ванне под присмотром трёхлетней дочери. Когда она вернулась, малыш лежал без сознания лицом в воде. Родители не стали ждать приезда скорой, а сами привезли сына в ближайшую больницу.

«Специалисты немедленно приступили к проведению экстренных лечебно-диагностических мероприятий. Они боролись за жизнь ребёнка около трёх часов и смогли добиться полной стабилизации его состояния», — говорится в сообщении.
После этого мальчика перевели в Детский центр имени Рошаля в Красногорске для дальнейшего наблюдения и реабилитации.
Лев Каштанов

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