Подмосковные врачи реанимировали утонувшего в ванной годовалого ребёнка

26 августа 2026, 14:13

оригинал Фото: istockphoto.com/sudok1

Годовалого мальчика, который едва не умер в ванной, спасли врачи Домодедовской больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Мать на несколько минут оставила ребёнка в наполненной ванне под присмотром трёхлетней дочери. Когда она вернулась, малыш лежал без сознания лицом в воде. Родители не стали ждать приезда скорой, а сами привезли сына в ближайшую больницу.





«Специалисты немедленно приступили к проведению экстренных лечебно-диагностических мероприятий. Они боролись за жизнь ребёнка около трёх часов и смогли добиться полной стабилизации его состояния», — говорится в сообщении.