В Кузбассе медведи все чаще начали выходить к людям

03 сентября 2026, 11:55

Фото: iStock/Tadoma

Ситуация с выходом медведей к людям в Кемеровской области становится всё более напряженной. На этот раз хищника, перебегающего дорогу между ТЦ «Эврика» и АТП, заметили жители Березовского.





По данным VSE42.RU, женщина сняла на видео, как медведь растерянно переходит через дорогу, заметив автомобиль. Это уже не первый случай в Кузбассе. Медведи выходят к людям на разных территориях региона. В некоторых муниципалитетах из-за этого ввели спецрежим «Повышенная готовность».



Тем временем глава Новокузнецкого муниципального округа Андрей Шарнин сообщил, что на сегодняшний день удалось обезвредить 14 медведей, пишет «Сiбдепо». Он уточнил, что сейчас сотрудники полиции переведены на усиленный вариант несения службы — с автоматическим огнестрельным оружием. Также территорию округа круглосуточно патрулируют мобильные группы из охотоведов и участковых уполномоченных.





«Уважаемые жители Новокузнецкого округа и дачники, не оставляйте продукты и пищевые отходы на придомовой территории. Это касается и собранного урожая, особенно яблок, груш, слив», — обратился к людям Шарнин.