Под Новокузнецком медведь напал на 68-летнюю женщину у заброшенной дачи
В окрестностях Новокузнецка медведь напал на женщину. Как сообщает Telegram-канал Baza, пострадавшая выжила, её госпитализировали.
68-летняя Людмила пошла кормить собак на заброшенную дачу в лесу неподалёку от садового общества «Литейщик». Возле забора она увидела медведя. Пенсионерка кричала и пыталась отпугнуть зверя, но хищник набросился на неё, вцепился когтями и сломал ей руку.
Пострадавшая смогла отбиться и осталась в живых. После нападения она добежала до частных домов, где соседи оказали ей помощь и дали обезболивающее. Подруга вызвала скорую. Врачи доставили женщину в больницу с открытым переломом нижней трети костей правого предплечья. Медики оценивают её состояние как средней степени тяжести.
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