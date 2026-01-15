Запланированные в Московской области ледовые шоу перенесли из-за морозов

15 января 2026, 19:36

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Ледовые спектакли, запланированные в ближайшее время в Подмосковье, переносятся. Об этом предупредили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





17 и 18 января в Подмосковье ожидаются крещенские морозы, которые продержаться всю следующую неделю.

«Мы заботимся об артистах и зрителях, хотим оставить положительные впечатления и создать комфортные условия для досуга на открытых площадках. Поэтому решили перенести ледовые постановки «Щелкунчик» Татьяны Навки и Петра Чернышёва, а также спектакли «Сказ о Руси» Ирины Слуцкой на другие даты, когда погода станет более мягкой», – сказали в ведомстве.