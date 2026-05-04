В Кузбассе на текущей неделе ожидается до +27 °С

04 мая 2026, 12:07

В Кузбассе на текущей неделе ожидается сильный перепад температуры, заморозки, дожди и грозы. Об этом предупредили синоптики Кемеровского Гидрометцентра.





По их прогнозу, в ночь на вторник столбики термометров покажут +2…+7 °С, а в некоторых районах может похолодать до -4 °С. Днем воздух прогреется до +16…+21 °С, не исключены дожди и грозы.





«6 мая ночная температура сохранится в пределах +4…+9 °С, но местами снова возможны заморозки до -2…-3 °С. Днем будет до +14…+19 °С, а в некоторых районах температура поднимется до +24 °С. Будет переменная облачность, кратковременные дожди и грозы», — пишет «Сiбдепо».

«Дневная температура в ближайшие дни будет составлять +19...+24 °С. Также ожидаются высокие ночные минимумы. В общем, летняя погода с температурой выше климатической нормы», — поделился специалист.