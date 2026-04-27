Стало известно, когда в Москве закончится непогода и придёт тепло

27 апреля 2026, 19:16

Синоптик Тишковец: погода в Москве наладится со 2 мая, станет солнечно и сухо

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, когда в Москве наладится погода.





По словам специалиста, улучшение погодных условий ожидается ко 2 мая. В этот день синоптики прогнозируют солнечную и сухую погоду.

«Со второго мая инициатива в атмосфере станет переходить к скандинавскому антициклону, и погода наконец-то наладится — станет солнечно и сухо. Ночью -1°C... +4°C, днём +9°C...+14°C», — заявил Тишковец.