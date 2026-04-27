Стало известно, когда в Москве закончится непогода и придёт тепло

Синоптик Тишковец: погода в Москве наладится со 2 мая, станет солнечно и сухо
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, когда в Москве наладится погода.
По словам специалиста, улучшение погодных условий ожидается ко 2 мая. В этот день синоптики прогнозируют солнечную и сухую погоду.
«Со второго мая инициатива в атмосфере станет переходить к скандинавскому антициклону, и погода наконец-то наладится — станет солнечно и сухо. Ночью -1°C... +4°C, днём +9°C...+14°C», — заявил Тишковец.Специалист добавил, что 3 мая в тёмное время суток столбики термометров покажут от +1°C до +6°C, а в дневные часы в столице воздух прогреется до +14°C...+19°C. Температурные показатели вернутся к климатической норме.
Сейчас же Москву и Подмосковье накрыл мощный снегопад в сочетании с порывами ветра до 23 м/с. Непогода продержится в столичном регионе ближайшие двое суток.